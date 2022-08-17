退化性關節炎年輕化！骨科醫師：不保護就是在自殘　趁早預防免於不可逆傷害！

【企劃特輯】

退化性關節炎是全世界最常見的疾病，影響3億以上人口，而且也是最常引起行動不良的原因。北市聯醫忠孝院區骨科主治醫師趙浩昱表示，膝蓋不好的人，95%腰也都不好。因為不管現代人的工作型態或是日常活動，都容易對腰部、膝關節造成不當的受力，且大部分人的通病是有了痛感才想要改善，但這些傷害是不可逆轉的，沒有好好保護就像是在「自殘」，除了平時補充相關營養補充品外，佩戴有承托力的護具保護，減低受傷的機會更是重要！

仿生韌帶，360度強力支撐 「護膝之王」輕鬆承重自身體重八倍以上

膝關節每天需要承受體重2倍的重量，且如果運動或是蹲、跳或背著重物，所承受的壓力更可能高達6～8倍，尤其是跑步、球類運動都要用到大量的膝關節，更加速膝蓋的磨損。傳統護膝只能支撐關節，養身專家表示：傳統式的護膝有兩大類，一種是鬆緊帶式的彈力布料，這種材質穿戴久了不但容易鬆脫，還特別悶熱不排汗、造成皮膚敏感問題；另一種為了讓支撐力更好，加入了金屬片，金屬片和皮膚摩擦結果是越走越痛。

為了改善傳統護膝的缺點，台灣廠商特別使用石墨烯材質及仿生韌帶，研發了新型的「PP石墨烯護膝」，除了能提供關節穩固的支撐及穩定性，石墨烯材質可釋放遠紅外線及散熱快、恆溫的特性，能讓關節有循環修護的效果；且還加了四條「抗重力壓條 」，不會壓膝蓋、即使重壓也不會變形，360度強力支撐、無死角的結構設計，能承受自身體重八倍以上的受力，能大大減少對膝蓋的壓力，對於關節不佳、長時間走動、運動的族群有非常好的保護效果，被封為「護膝之王」。

強化支撐條、仿生脊椎，有效幫助99%腰部不適症狀

除了護膝外，「PP石墨烯腰夾」也別於一般傳統腰夾，不但能支撐、保護腰部外，還內建「高彈力支柱」，可以針對腰腹部等各穴位給予加壓按摩，以及「彈力磁石條」，能針對人體22種腰部疾病有很好的舒緩效果。另外，透過石墨烯提升血液循環，有效改善99%腰部不適症狀、腳麻、長期久站久坐、退化性關節炎等問題都能有良好的改善。

促進全身循環 榮獲第一等級醫療器材許可證

透過台灣高科技紡織技術，將石墨烯導入製作成身體護具，也通過了衛福部第一等級醫療器材許可證；這兩款護具除了擁有優秀的機能性外，包覆性強卻舒適不緊繃、延展性佳，保養效果更勝傳統遠紅外線。在電視節目<大老闆聯盟>上也都有介紹過，且不少藝人使用過後都非常推薦。

黑科技石墨烯「護膝+腰夾」哪裡買?

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