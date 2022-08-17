　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

退化性關節炎年輕化！骨科醫師：不保護就是在自殘　趁早預防免於不可逆傷害！

▲▼黑科技,石墨烯,護膝,腰夾。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

退化性關節炎是全世界最常見的疾病，影響3億以上人口，而且也是最常引起行動不良的原因。北市聯醫忠孝院區骨科主治醫師趙浩昱表示，膝蓋不好的人，95%腰也都不好。因為不管現代人的工作型態或是日常活動，都容易對腰部、膝關節造成不當的受力，且大部分人的通病是有了痛感才想要改善，但這些傷害是不可逆轉的，沒有好好保護就像是在「自殘」，除了平時補充相關營養補充品外，佩戴有承托力的護具保護，減低受傷的機會更是重要！

仿生韌帶，360度強力支撐　「護膝之王」輕鬆承重自身體重八倍以上

膝關節每天需要承受體重2倍的重量，且如果運動或是蹲、跳或背著重物，所承受的壓力更可能高達6～8倍，尤其是跑步、球類運動都要用到大量的膝關節，更加速膝蓋的磨損。傳統護膝只能支撐關節，養身專家表示：傳統式的護膝有兩大類，一種是鬆緊帶式的彈力布料，這種材質穿戴久了不但容易鬆脫，還特別悶熱不排汗、造成皮膚敏感問題；另一種為了讓支撐力更好，加入了金屬片，金屬片和皮膚摩擦結果是越走越痛。

▲▼黑科技,石墨烯,護膝,腰夾。（圖／業者提供）

為了改善傳統護膝的缺點，台灣廠商特別使用石墨烯材質及仿生韌帶，研發了新型的「PP石墨烯護膝」，除了能提供關節穩固的支撐及穩定性，石墨烯材質可釋放遠紅外線及散熱快、恆溫的特性，能讓關節有循環修護的效果；且還加了四條「抗重力壓條 」，不會壓膝蓋、即使重壓也不會變形，360度強力支撐、無死角的結構設計，能承受自身體重八倍以上的受力，能大大減少對膝蓋的壓力，對於關節不佳、長時間走動、運動的族群有非常好的保護效果，被封為「護膝之王」。

▲▼黑科技,石墨烯,護膝,腰夾。（圖／業者提供）

▲▼黑科技,石墨烯,護膝,腰夾。（圖／業者提供）

強化支撐條、仿生脊椎，有效幫助99%腰部不適症狀

除了護膝外，「PP石墨烯腰夾」也別於一般傳統腰夾，不但能支撐、保護腰部外，還內建「高彈力支柱」，可以針對腰腹部等各穴位給予加壓按摩，以及「彈力磁石條」，能針對人體22種腰部疾病有很好的舒緩效果。另外，透過石墨烯提升血液循環，有效改善99%腰部不適症狀、腳麻、長期久站久坐、退化性關節炎等問題都能有良好的改善。

▲▼黑科技,石墨烯,護膝,腰夾。（圖／業者提供）

促進全身循環　榮獲第一等級醫療器材許可證

透過台灣高科技紡織技術，將石墨烯導入製作成身體護具，也通過了衛福部第一等級醫療器材許可證；這兩款護具除了擁有優秀的機能性外，包覆性強卻舒適不緊繃、延展性佳，保養效果更勝傳統遠紅外線。在電視節目<大老闆聯盟>上也都有介紹過，且不少藝人使用過後都非常推薦。

▲▼黑科技,石墨烯,護膝,腰夾。（圖／業者提供）

▲▼黑科技,石墨烯,護膝,腰夾。（圖／業者提供）

黑科技石墨烯「護膝+腰夾」哪裡買?
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7Qm
●MOMO購物特惠組：https://chshop.work/TKJXL
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓
●門市專線：02-2288-7888
●實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/xcFNA8GF0IQ

ET快訊
她曝艾成生前2願望「圓夢了」　不捨悲嘆
高屏原鄉驚爆「整批被騙走」　20歲女求4萬美金贖人：否則割器
快訊／王瞳雙腳無力走出相驗室！狀況曝：非常虛脫
艾成身亡！戰友林吟蔚淚喊：好哥哥　「冠軍獎金分大家」揭暖舉
海上「長出一顆熱帶擾動」　今晚明晨降雨熱區出爐
快訊／南投大雨「驚見黃泥浪」！多車拋錨　家長載童受困
獨／蘇花安最新路線定案曝光！耗資700億「白牌機車行駛留伏筆
快訊／確定了！黃珊珊8月28日請辭　柯文哲證實：9月剩下1名

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

膝蓋卡卡走不動？遊山玩水就靠「這一招」

日本藥妝商城祭便宜日貨、藥妝　哈日族搶優惠再省國際運費

買得到海鮮、肉片！超商「中秋烤肉預購」來了　還有邪惡燒肉菠蘿堡

搭餐神酒4ni！JW「15年封・蜜雪莉桶」買就送排隊美食「梁家瘋味」享快速通關禮遇

夜貓子專屬！麥當勞歡樂送「雙人餐下殺8折」　深夜5小時限定吃

退化性關節炎年輕化！骨科醫師：不保護就是在自殘　趁早預防免於不可逆傷害！

再一般的工作都能GO獨特！盤點各行各業Be Unique神人

焙茶牛奶冰尬金黃蕎麥粒！最新「蕎麥焙茶冰炫風」限時42天開吃

假粉絲、假評論網軍氾濫　蝦皮新禁令不准賣「帶風向」商品

黃偉哲力推、王令麟送回饋　東森農場40分鐘賣出3萬2千顆「爆漿多汁」麻豆文旦

周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

桃機飛東南亞人潮爆滿　警嘆：能救一個是一個

海底撈比愛心店員會回？ 正妹狂被忽略下秒神反轉

男10多年未彈奏《卡農》　遇舊琴不看譜彈完整首！

喊加油邊吃補給站巧克力　網笑：還以為你在跑XD

「同志天菜」祖雄認了熱戀烏克蘭正妹！ 羞揭與女友佳娜「原先關係」

日本藥妝商城祭便宜日貨、藥妝　哈日族搶優惠再省國際運費

買得到海鮮、肉片！超商「中秋烤肉預購」來了　還有邪惡燒肉菠蘿堡

搭餐神酒4ni！JW「15年封・蜜雪莉桶」買就送排隊美食「梁家瘋味」享快速通關禮遇

夜貓子專屬！麥當勞歡樂送「雙人餐下殺8折」　深夜5小時限定吃

退化性關節炎年輕化！骨科醫師：不保護就是在自殘　趁早預防免於不可逆傷害！

再一般的工作都能GO獨特！盤點各行各業Be Unique神人

焙茶牛奶冰尬金黃蕎麥粒！最新「蕎麥焙茶冰炫風」限時42天開吃

假粉絲、假評論網軍氾濫　蝦皮新禁令不准賣「帶風向」商品

黃偉哲力推、王令麟送回饋　東森農場40分鐘賣出3萬2千顆「爆漿多汁」麻豆文旦

超商最新「百變金剛販賣機」登場！咖啡、熱便當通通有　還能先預訂

辣網紅「陰唇刺青」30秒痛苦片曝！她髒話連飆　下體腫脹禁慾1個月

王瞳見艾成最後一面哭到虛脫...大馬父母急飛台　後事採基督教儀式

快訊／雷雨轟台中水淹民宅！28里二級警戒　水桶、掃斗出動了

東奧組委會前理事高橋治之涉收賄5100萬　被認有重嫌今遭逮捕

日本藥妝商城祭便宜日貨、藥妝　哈日族搶優惠再省國際運費

被女蛇頭騙當「10萬打字員」5人飛柬埔寨被救回　3人又失聯！

女友感情史豐富！他被分手哭「別找交過太多任」...網曝關鍵打臉

白冰冰曝艾成生前2願望「圓夢了」　不捨悲嘆：沒想到最後這一步

小資追捧！00878上市2年規模逼千億　專家曝買進策略靠這招

快訊／台啤備戰跨聯盟邀請賽　兩隊陣容上演大風吹

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

消費熱門新聞

網軍氾濫　蝦皮禁賣「帶風向」商品

退化性關節炎年輕化！

麥當勞雞塊、那堤買1送1爽吃42天

超商限時9天6大咖啡下殺65折起

網爭論水餃醬油哪款最搭　「這品牌」最多人推

最新蕎麥焙茶冰炫風限時42天開吃

麥當勞最新「蜂蜜洋釀韓風炸雞腿」來了

超商限時3天「極選拿鐵買1送1」

麥當勞深夜限定雙人餐下殺8折吃

超商開賣林聰明沙茶月餅、爆漿流心酥

2大超商「3C回收價」比一比！

蝦皮成交手續費貴2倍　賣家爆出走潮

業界首創噴的光速瘦瘦針只餐前噴

王心宜帥兒擺脫畏光小宅男　全靠學童近視控制專用日拋

更多熱門

相關新聞

別只穿CK！「這款」被男網友激推：根本神級內褲！

別只穿CK！「這款」被男網友激推：根本神級內褲！

火紅的黑科技「石墨烯」由內而外造福到男性所有需求！根據國外研究顯示，穿著不透氣的內褲會導致睪丸溫度升高，精子產量可能下降且活動量減低！而「PP石墨烯機能男內褲」不僅透氣舒適，特殊3D立體結構的囊袋設計讓小弟弟一整天超舒服，重點部位效果提升120%，一件好內褲讓你上天堂，健康帥氣又大包！

網讚：根本行動冷氣穿上身！

網讚：根本行動冷氣穿上身！

用科技解決身材　半年熱銷20萬條

用科技解決身材　半年熱銷20萬條

夏天來不及減肥？女星玩穿搭秒藏小腹、大腿肉

夏天來不及減肥？女星玩穿搭秒藏小腹、大腿肉

石墨烯男士平口褲一件150元有找

石墨烯男士平口褲一件150元有找

關鍵字：

黑科技石墨烯護膝腰夾

讀者迴響

熱門新聞

快訊／艾成蘆洲捷運站墜樓！　當場死亡

心情不好找老婆聊了一夜！王瞳踏出家門艾成墜樓亡

國中妹脫口「阿嬤躲在冰箱」驚見遺體

27歲女搭大怒神「頭暈嘔吐」亡　母淚崩看她手垂落

艾成墜樓身亡！生前出現詭異舉動　教友目睹全程嚇傻

2年輕男堅持赴柬　家人：讓他們歷練

艾成3天前才直播開唱！生前最後發文感嘆

上銬外送員跪地畫面曝！堅持最後一單沒送

目睹艾成墜樓滿地血！超商店員「驚恐狂抓手」

艾成曾認中邪40天「狂吼自殘上下晃」影片曝！

快訊／李明依伴王瞳奔蘆洲分局　筆錄前先在門口禱告

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

艾成墜樓亡！曾緊抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

即／艾成墜7樓亡！王瞳悲帶2人愛犬做筆錄

即／艾成墜樓身亡！妻子王瞳宜蘭趕回蘆洲中

更多

最夯影音

更多
周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！

周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！
不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面