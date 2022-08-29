許淑華遭控「有黑道背景」！本人認了：我爸爸是更生人

▲許淑華坦承，父親是更生人，也付出了相應的代價，希望對手不要為了選舉，將80多歲的老人捲入。（圖／許淑華競選總部提供）



記者柯振中／綜合報導

國民黨南投縣長參選人許淑華被指控「有黑道背景」，論文抄襲的爭議也不斷被提出討論。對此，許淑華坦言，父親的確是更生人，也付出了相應的代價，希望對手不要為了選舉，將80多歲的老人捲入。

許淑華的碩士論文遭綠營質疑，參選時仍是登記逢甲大學經營管理碩士的學位。許淑華表示，她已經去函逢甲大學，重新提出審核要求，校方也成立審定小組，結果預計10月中旬出爐。

▲許淑華認為，蔡培慧選情告急，只能打「烏賊戰」，這種扒糞抹黑的方式，不是南投鄉親想看見的競選主軸。（圖／許淑華競選總部提供）



此外，民進黨南投縣長參選人蔡培慧質疑，許淑華有黑道背景，更是嗆聲「應該先好好交代你父親的黑槍」。對此，許淑華29日回應，父親確實是更生人，也已付出了相應的代價，她從政20多年來，父親的經歷不斷被提出來攻擊，但這不影響南投鄉親對她的肯定。

許淑華認為，如今為了選舉，一名80多歲的老人被牽扯進來，是因為蔡培慧選情告急，只能用這種打「烏賊戰」、「扒黑潑糞」的方式，應該不是南投鄉親想看見的競選主軸。

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