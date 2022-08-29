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苗栗選情發生棄保效應？　鍾東錦、謝福弘、徐定禎民調曝光

▲▼苗栗選戰，鍾東錦、謝福弘。（圖／翻攝臉書）

▲苗栗縣長選戰出現藍軍分裂狀況。（資料照／翻攝自臉書）

記者呂晏慈、陶本和／台北報導

苗栗縣長選舉倒數，國民黨徵召前水利會處長謝福弘參選，議長鍾東錦也積極表態，藍軍陷入分裂狀況，另還有民進黨徐定禎、時代力量宋國鼎等多強爭霸。根據台灣民意與政策顧問公司最新民調，徐定禎支持度22.2％意外居冠，鍾東錦22.0％緊咬，宋國鼎10.5％，謝福弘9.4％敬陪末座；黨政人士分析，藍營支持者「棄保」恐已是板上釘釘。

苗栗縣被視為藍營「超級鐵票區」，70年來從未藍天變綠地；不過，今年因鍾東錦爭取提名失利後，仍堅持參選到底，使藍軍陷入分裂的狀況，政壇也高度關注是否將有棄保效應發生。

根據「台灣民意與政策顧問公司」針對苗栗縣長所做的民調顯示，民進黨勝出的機率攀升，徐定禎支持度有22.2％，鍾東錦22.0％緊追在後，而由議員轉戰縣長的宋國鼎獲得10.5％，倒是國民黨提名的謝福弘反而以9.4％居末；不過，另還有尚未決定者16.4％，表達不知道者19.6％。

對此，黨政人士指出，相較於今年7月網路媒體《菱傳媒》所做的民調，當時鍾東錦以30.38％遙遙領先徐定禎的18.78％及宋國鼎16.42％，謝福弘12.38％墊底；時隔1個月，在國民黨中央不斷警告將對違紀者開鍘後，民調表態支持鍾的比例略微下降，民進黨和時代力量的支持率則彼此間互有挪移。

該人士並指，此民調結果讓民進黨支持者士氣大振，卻讓藍軍支持者憂心忡忡，若不棄保，民進黨可能漁翁得利，藍軍最堅定、擁有6成5的鐵票堡壘恐會不小心失守。

值得關注的是，該民調是鍾東錦8月19日舉行總部萬人晚會之前所進行，而後鍾又獲得縣長夫人蔡麗卿站台公開力挺，以及國民黨全代會後縣長徐耀昌表示「謝福弘的操盤手是（苗栗縣前縣長）劉政鴻，我不可能和劉合作」等語，選舉情勢已出現改變。該人士表示，「大家長都說話了，棄保已是板上釘釘」。

本次民調於今年8月18至19日調查，以隨機抽樣法進行市內電話訪問，調查對象為戶籍在苗栗縣年滿20歲的民眾，調查共計完成1081個有效樣本，抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負3.0個百分點。

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