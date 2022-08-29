媒體民調跌到第三名　陳時中：支持我的市民趕快出來

▲陳時中、鄭麗君今晚觀看紀錄片「他還年輕」。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）



記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中29日晚間受前文化部長鄭麗君之邀，赴光點華山觀看作家吳晟「他們在島嶼寫作」第三系列文學紀錄片「他還年輕」。媒體會前聯訪關注，陳的民調跌到第三名一事，他表示，選舉前段就是盡力爭取選民支持，民調高高低低都有，一切都平常心看待，「若支持我的市民也要趕快出來」。

《TVBS》民調中心民調顯示，年底台北市長選舉有87%市民表示會去投票，有投票意願的選民中，36%市民支持蔣萬安，26%支持黃珊珊，23%想投陳時中，不到1%受訪者支持台灣維新黨台北市長參選人蘇煥智，另外14%尚未決定。

陳時中今天晚間出席「他還年輕」紀錄片活動，他受訪時表示，今天被鄭麗君邀請到場，鄭麗君推薦必是好片，談到民調跌到第三名，陳也說，選舉前段就是盡力爭取選民支持，民調高高低低都有，一切都平常心看待，若支持他的人趕快跳出來。

鄭麗君則說，自己身為台北市民，一直對陳時中充滿期待，今天也特別感謝陳時中來看紀綠片，吳晟是偶像，因為一手務農、一手寫作，也參與民主運動社會運動，相信陳看了紀錄片，可以有更全面的文化思維，非常期待未來陳時中能夠重新把台北打造成文化首都、綠色城市。