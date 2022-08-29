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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營「未必在意年底拿多少縣市」　他曝原因：建議國民黨先做好1事

▲▼國民黨全代會,在黨主席朱立倫帶領下,黨提名直轄市市長及縣市長候選同志一齊上台展現團結。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨全代會。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

《網路溫度計》根據「2022選戰溫度計」預測最新當選結果，民進黨在六都之戰恐只守得住台南市和高雄市，台北市和桃園市則可能變天。不過，資深媒體人黃暐瀚29日指出，民進黨不見得在乎最後能拿下多少縣市，因為誰能贏得總統大選，誰才真正掌握重大政策的大權，建議國民黨必須讓民眾相信地方選舉能投在野，先做好第一步，再進一步思考2024。

2022九合一大選進入倒數階段，各方陣營戰將已陸續就位，《網路溫度計》日前根據「2022選戰溫度計」預測最新當選結果。在全台22縣市，國民黨將拿下17縣市，民進黨拿下5縣市。其中，六都之戰，民進黨恐只守得住台南市和高雄市，包括台北市和桃園市有可能變天。

黃暐瀚則認為，雖然民進黨年底拿下的縣市要比國民黨多，基本上困難，但民進黨不見得在乎最後是「4縣市還是7縣市，甚至更多縣市」。因為民進黨關注的重點在於2024，意即「誰贏總統大選，誰才真的掌握了國防、兩岸、外交以及能源、財經等重大政策的大權」。

黃暐瀚建議，國民黨想從地方贏起，必須讓民眾相信地方選舉可以大膽投在野，執政黨才不會太囂張，做完第一步後，才有討論2024的必要，否則連2022都選不好，2024更不用談。

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