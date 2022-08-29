社宅政策只會破產？　陳時中反批黃珊珊：將本求利

▲陳時中（左）與鄭麗君（右）接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中29日晚間受前文化部長鄭麗君之邀，赴光點華山觀看作家吳晟「他們在島嶼寫作」第三系列文學紀錄片「他還年輕」。媒體會前聯訪關注，其社宅政策被台北市長柯文哲與台北市長參選人黃珊珊批評，陳回應，柯市府的概念是將本求利，自己的概念是多給年輕人投資，如此年輕人也會回饋社會多一些。

此外，針對黃珊珊日前批評，如果希望社宅能夠永續經營，給錢、降租當然很簡單，但最後只是破產等語；陳時中競選團隊政策小組召集人管碧玲回應，社宅破產是謊言，黃欠大家3個道歉：第一，黃珊珊當副市長這3年，社會住宅政策大幅衰退，直接興建戶數大幅下降、近兩年幾近停滯，請問黃珊珊為什麼安之若素？她沒有為居住正義做過什麼努力，欠大家一個道歉。

管碧玲指出，第二，台北市政府過去或許是為了不繼續興建社宅找理由，將房屋稅與地價稅計入社宅成本，無端讓成本增加4分之1，用這種計算方式，因此無法提供民眾較優惠的折扣，黃珊珊明知這個錯誤計算的問題，繼續將錯就錯，接近選舉了，才糾正過來，柯市府面對居住正義，如此斤斤計較，欠大家第二個道歉。

管碧玲表示，第三，台北市的市場租金水準較高，折扣後的社宅租金仍足以支付興建成本、長期修繕維護，市府社會局、都發局補助的預算規模並不大，請黃珊珊說明，減收10%怎麼會破產？請黃珊珊計算出來，「我們無法理解這個謊言，如果您算不出來，顯然拿居住正義的議題製造謊言，攫取政治利益，您欠大家第三個道歉！」