雲林縣長參選人劉建國爭取道路建設　營建署長全力支持

▲民進黨提名雲林縣長參選人劉建國立委今日邀請營建署長吳欣修一同會勘，針對地區環境改善等八案，初步估計營建署補助經費約2.05億元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

民進黨提名雲林縣長參選人劉建國立委今（29）日邀請營建署長吳欣修一同會勘，支持褒忠鄉鐵道綠廊美化、西螺鎮平和南路道路改善、莿桐鄉六合國小及村周邊改善、斗六棒球場周邊道路改善、嘉東特定區道路改善、石榴班社區環境改善、西螺鎮興農西路人行環境景觀改善以及大橋路人行道及周邊環境改善等八案。

營建署署長吳欣修表示，中央相當重視雲林縣提升道路品質，劉建國與蘇治芬兩位委員長期爭取經費，營建署提升道路品質計畫在今年四月核定10.4億元給雲林，今天再應劉建國委員邀來雲林會勘，就是要來支持雲林地方建設，提升整體環境與道路安全。

吳欣修指出，今日與劉建國委員到雲林縣各處關心提升道路品質計畫的狀況，確實很多是地方需要的道路，同時今天也有一件新的提報計畫，經過實地勘查後，褒忠鄉台糖鐵道綠廊美化計畫比較適合國發會地方創生的環境改善計畫，這部分營建署也會來協助公所，做相關的輔導，未來可以向國發會爭取相關計畫。

民進黨提名褒忠鄉長參選人陳建銘表示，台糖鐵道目前是當地的髒亂點，同時地方也有休閒空間的需求，為了讓褒忠鄉鄉親有健康安全的休閒空間，因此希望對台糖鐵道進行美化及活化使用。那為讓台糖鐵道綠廊美化計畫更加完整，在吳署長的建議下，應該進行計畫修正後重送國發會審查，未來自己會若入主褒忠鄉後，會全力來配合營建署輔導，修正相關計畫來向中央爭取台糖鐵道綠廊美化。

▲民進黨提名雲林縣長參選人劉建國立委今日邀請營建署長吳欣修一同會勘，針對地區環境改善等八案，初步估計營建署補助經費約2.05億元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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