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游良福「想跟美眉愛愛」選桃園市長！超狂12句出土：我太太不漂亮

▲游良福曾坦言，想選總統。（圖／翻攝自YouTube）

▲游良福曾坦言，想選總統。（圖／翻攝自YouTube）

記者周亭瑋／綜合報導

一句「想跟路上美眉愛愛」引爆話題的游良福，8前年曾參選桃園市第10選區市議員，今（29）日他登記參選桃園市長，再度掀起熱論。而他當年在政見發表會上的超狂言論也被翻出，大票網友笑虧，「講話那麼實在，很難不討喜」、「靠北，這真的好笑」。

時間拉回到2014年11月，當時無黨籍的游良福參選桃園縣龍潭區市議員，在發表會上，他不僅自備蘋果、愛心抱枕等道具，脫序言論更引起譁然，挨酸「史上最誠實候選人」。

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《ETtoday新聞雲》整理出游良福經典語句，如下：

1.品格教育最重要的就是誠實，我要誠實，我長得很矮，我剛剛喝了酒來壯膽。

2.等等想聽笑話的請舉手，我繼續講笑話。

3.因為我想選總統，所以我要從基層做起，我2016年不是要選立委，就是選總統，我毫無經驗，所以我就先選市議員，我本來是想選桃園市長，可是那200萬我不想浪費掉，所以就是降格選。

▲游良福曾坦言，想選總統。（圖／翻攝自YouTube）

▲他還公開表示，自己太太不漂亮，想跟路上美眉愛愛。（圖／翻攝自YouTube）

4.健保真的賤，因為我喝酒了，我可以言論免責權。

5.目前出來選市議員的，只有我是博士，其他都是我的學弟學妹。因為我是博士級的，我可以提升問政品質。

6.我第三個當選就好了，我不需要高票當選。

7.我的助理就是我太太啦！我這個助理真的很懶惰，雖然不漂亮，不漂亮你們就不會想跟她愛愛了。

8.我是中央大學資訊工程博士、交通大學電子工程碩士、清華大學工業工程學士。（別人會想說）你念到博士了為什麼要來參選？參選員都是國高中，哪有人博士出來選？

9.我有打給郭台銘，還有王品的董事長，我希望2016年他們出來選總統，他們不要的話，我就要出來選，我現在就宣布，我要參選2016年總統大選，我不是講笑話，如果那時候改變心意，至少會選立法委員。

▲游良福今前往桃園市選委會，登記參選市長。（圖／翻攝自桃園市選委會）

▲時隔8年，游良福今前往桃園市選委會，登記參選市長。（圖／翻攝自桃園市選委會）

10.希望第三名當選，因為我以前都是銅牌獎，還沒有拿過第一名。

11.可以不講話，站在這邊默禱嗎？

12.主耶穌，我很誠實地告訴你，我太太不漂亮，可是我娶了她我就要照顧她，所以我的政見有一個是，我立志做好爸爸，我從政之後應該會有很多誘惑，因為路上到處都有很漂亮的美眉，我都想跟她愛愛。

回顧游良福當年的各種金句，鄉民們不禁笑回，「每年選舉一定要有這種搞笑役擔當才好玩呀」、「我記得手語翻譯老師尬到不知道怎麼翻」、「直接在政見發表會臭自己老婆」、「理組就是誠實，想X路上漂亮妹妹」、「那個時候的土博含金量很高」、「這學經歷已經可以爽過人生了」。

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