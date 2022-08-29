北市府急件要求「半天內整理黃珊珊政績」　議員批：壓榨基層員工

▲北市府要求局處，一天內統整黃珊珊符合頒發功績獎章的具體事蹟。（圖／鍾佩玲辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

台北市副市長黃珊珊26日請辭，正式投入年底台北市長選戰；但民進黨台北市議員鍾佩玲發現，市府人事處以「急件」方式要求各局處統整黃珊珊符合功績獎章的具體事蹟，且下午1時19分發信，要局處人員在晚間6時下班前繳交，質疑時機點敏感，且壓榨基層員工。

台北市長柯文哲29日下午赴市議會備詢，鍾佩玲表示，市府於22日向府內員工發送「急件」信件提及，人事處通知，黃珊珊符合行政院頒發功績獎章原則，請各局處協助提供功績獎章事實表之具體事蹟2至3項，柯文哲是否知情？柯文哲則說，自己不知道此事。

▲柯文哲市政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

北市人事處長張建智回應，此為例行性申請，並非專門對特定人士。鍾佩玲提及，自己贊成市府表揚任何一位優質員工，也肯定黃珊珊任內的市政努力，但時間點敏感，22日下午1時19分發信要求各局處，要提供黃珊珊符合行政院頒發功績獎章原則的事實表，還顯示「急件」，要大家在下班前整理出來上繳，只給市府人員不到半天的時間。

鍾佩玲指出，議員向局處索資都不敢要求半天時間，但市府卻連府內員工都不體恤，半天就要人員生出黃珊珊的政績，要全部的市府員工替黃珊珊整理成績單，這樣合理嗎？

針對目前處理進度，張建智稱還在承辦科處理中。鍾佩玲質疑，市府只給員工一天的時間，但事情過了一週，人事處卻還在整理，「壓榨基層員工要半天生出來，過一週了（人事處）卻還在整理。」

鍾佩玲提及，北市府2015年搬給12個局處首長、3名副市長功績獎章，一直到2018年適逢選舉年時才再度申請頒發，而今年2022年目前僅1人獲頒，也就是柯文哲曾說「乾脆廢掉」的政風處；細數北市府先前的3名副市長，為何只有黃珊珊申請，而累到生病的副市長蔡炳坤及彭振聲未獲申請？

對此，張建智表示，依照規定是離職後就頒發，尚未離職因未結案，所以不會申請，而2015年則是前台北市長郝龍斌任內的3名副市長，當年同時離職就同時申請。最後，鍾佩玲回應，尊重此說法，但還是不應該回過頭壓榨基層員工，要求半天生出成績單。

▼前台北市副市長、無黨籍台北市長參選人黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）