　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市府急件要求「半天內整理黃珊珊政績」　議員批：壓榨基層員工

▲▼北市府要求局處，一天內統整黃珊珊符合頒發功績獎章的具體事蹟。（圖／鍾佩玲辦公室提供）

▲北市府要求局處，一天內統整黃珊珊符合頒發功績獎章的具體事蹟。（圖／鍾佩玲辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

台北市副市長黃珊珊26日請辭，正式投入年底台北市長選戰；但民進黨台北市議員鍾佩玲發現，市府人事處以「急件」方式要求各局處統整黃珊珊符合功績獎章的具體事蹟，且下午1時19分發信，要局處人員在晚間6時下班前繳交，質疑時機點敏感，且壓榨基層員工。

台北市長柯文哲29日下午赴市議會備詢，鍾佩玲表示，市府於22日向府內員工發送「急件」信件提及，人事處通知，黃珊珊符合行政院頒發功績獎章原則，請各局處協助提供功績獎章事實表之具體事蹟2至3項，柯文哲是否知情？柯文哲則說，自己不知道此事。

▲▼柯文哲市政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲市政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

北市人事處長張建智回應，此為例行性申請，並非專門對特定人士。鍾佩玲提及，自己贊成市府表揚任何一位優質員工，也肯定黃珊珊任內的市政努力，但時間點敏感，22日下午1時19分發信要求各局處，要提供黃珊珊符合行政院頒發功績獎章原則的事實表，還顯示「急件」，要大家在下班前整理出來上繳，只給市府人員不到半天的時間。

鍾佩玲指出，議員向局處索資都不敢要求半天時間，但市府卻連府內員工都不體恤，半天就要人員生出黃珊珊的政績，要全部的市府員工替黃珊珊整理成績單，這樣合理嗎？

針對目前處理進度，張建智稱還在承辦科處理中。鍾佩玲質疑，市府只給員工一天的時間，但事情過了一週，人事處卻還在整理，「壓榨基層員工要半天生出來，過一週了（人事處）卻還在整理。」

鍾佩玲提及，北市府2015年搬給12個局處首長、3名副市長功績獎章，一直到2018年適逢選舉年時才再度申請頒發，而今年2022年目前僅1人獲頒，也就是柯文哲曾說「乾脆廢掉」的政風處；細數北市府先前的3名副市長，為何只有黃珊珊申請，而累到生病的副市長蔡炳坤及彭振聲未獲申請？

對此，張建智表示，依照規定是離職後就頒發，尚未離職因未結案，所以不會申請，而2015年則是前台北市長郝龍斌任內的3名副市長，當年同時離職就同時申請。最後，鍾佩玲回應，尊重此說法，但還是不應該回過頭壓榨基層員工，要求半天生出成績單。

▼前台北市副市長、無黨籍台北市長參選人黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼黃珊珊出席幸福久久窩x居住正義3.0分享會。（圖／記者屠惠剛攝）

►泰山Cheers氣泡水超便宜！香檳般綿密解渴又好喝

ET快訊
老婆包裡翻出保險套！人夫被綠「突心痛懺悔」
反骨艾瑞絲「入手200萬瑪莎拉蒂」！　曝限量內裝：好狂
酸國軍「丟臉」拿石頭擲中共無人機　柯文哲：我會用槍打下來
鄭寶清網軍案外案　四叉貓爆廠商抱怨：尾款沒付清
余苑綺入塔完成　余祥銓至豬哥亮墓前：希望阿伯照顧姊姊
法雨寺前住持圓寂　「1200萬」留櫃子！信徒怒控代理住持侵占
4天內2度性侵！高雄色中醫性侵2正妹：讓妳高潮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

僑委會舉辦首屆「全球華文媒體高峰會」　10月11、12日台北登場

酸國軍「丟臉」拿石頭擲中共無人機　柯文哲：我會用槍打下來

鄭寶清網軍有案外案？四叉貓曝廠商抱怨：尾款沒付清

北市府急件要求「半天內整理黃珊珊政績」　議員批：壓榨基層員工

影／侯友宜跳「新北舞」逗趣曝光！　承諾公托政策兩年再增100班

花蓮縣長選戰白熱化　數據曝Kolas網路聲量成長5倍

吳子嘉控疫苗採購涉貪汙　蘇貞昌反嗆「造謠生非」：都照契約來

8孕媽陪同登記參選屏東縣長　周春米：孕育出屏東新希望

「人民才是最大母雞」　時代力量劉仕傑、陳志明等5人登記參選北市議員

鄭寶清參選桃園「有如5級地震」　他斷言：足以讓鄭運鵬落選

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

鄭家純為女性砸千萬　聞內褲「私密處變清香」

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

吃火鍋妹妹秀「捲肉特技」　筷子一甩肉片飛媽手笑歪

女駕駛店門併排停車擋去路　他見狀傻：看不起腳踏車？

誤反鎖浴室喝自來水求生　獨居女困3天絕望留遺言

花蓮外役監逃犯抓到了！　29歲許O倫苗栗落網

僑委會舉辦首屆「全球華文媒體高峰會」　10月11、12日台北登場

酸國軍「丟臉」拿石頭擲中共無人機　柯文哲：我會用槍打下來

鄭寶清網軍有案外案？四叉貓曝廠商抱怨：尾款沒付清

北市府急件要求「半天內整理黃珊珊政績」　議員批：壓榨基層員工

影／侯友宜跳「新北舞」逗趣曝光！　承諾公托政策兩年再增100班

花蓮縣長選戰白熱化　數據曝Kolas網路聲量成長5倍

吳子嘉控疫苗採購涉貪汙　蘇貞昌反嗆「造謠生非」：都照契約來

8孕媽陪同登記參選屏東縣長　周春米：孕育出屏東新希望

「人民才是最大母雞」　時代力量劉仕傑、陳志明等5人登記參選北市議員

鄭寶清參選桃園「有如5級地震」　他斷言：足以讓鄭運鵬落選

快訊／台北市民大道高架上「火燒車」！警消急派員灌救

台電嘉義區營業處關懷弱勢　預購中秋禮盒送愛慢飛

校務營運卓越深獲肯定　李天祥續任崑山科大校長

吳子嘉點名四叉貓「最醜Gay」　張齡予看傻眼：以為小朋友吵架

台灣30年以上老屋佔近5成！為何老屋重建速度慢「2縣市仍掛零」

中秋連假　一工處轄管省道疏運措施報您知

僑委會舉辦首屆「全球華文媒體高峰會」　10月11、12日台北登場

中秋「賞雪」去！桃園韭菜花節　9／3起大溪區浪漫登場

南投縣慶祝祖父母節系列活動登場　小朋友幫公嬤化美妝齊走秀

達美「飛凡哩程常客計劃」　四度蟬聯TPG評選「美國最佳航空公司」

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

政治熱門新聞

「想跟路上漂亮美妹愛愛」　游良福參選桃園市長

鄭運鵬視覺設計太像！設計師吐心聲

3台人柬埔寨遭槍殺　外交部：柬國黑槍氾濫情形嚴重

外役監將改不選殺警犯！吳子嘉怒嗆蔡清祥

「塑膠模型鄭運鵬」爆抄襲日劇？網傻：又來了

41歲鄭宇翔搶頭香參選高雄市長

鹹酥雞嘉年華陳其邁狂撒辣粉」：這包給柯P

四叉貓起底鄭寶清「網軍公司」　指稱也在幫新黨、民眾黨

九合一登記！藍鎖定3縣市拚光復　綠2戰場若輸「蔡英文恐丟黨主席」

蔡英文首任侍衛長劉志斌傳罹癌　恐打亂參謀總長接班佈局

他全代會上提「2異見」洗臉朱立倫　現場4度掌聲響起

鄭寶清參選桃園「有如5級地震」　他斷言：足以讓鄭運鵬落選

賴清德備戰2024辦公室曝　離總統府不到500公尺

送余苑綺最後一程　陳水扁揭余天狀況

更多熱門

相關新聞

影／侯友宜跳「新北舞」逗趣曝光！　承諾公托政策兩年再增100班

影／侯友宜跳「新北舞」逗趣曝光！　承諾公托政策兩年再增100班

針對公幼選舉政策，新北市長侯友宜29日出席「非營利幼兒園聯合開幕」時表示，今年公共幼兒園增加183班，若加上準公共化幼兒園大約5萬人，可說是全國最多；未來兩年預計再增加100班，朝向4成比例邁進，不僅讓年輕人敢生敢養，更讓教育品質更好。不僅如此，侯友宜也在活動中大跳「新北舞」，逗趣地開玩笑說「跳起來不簡單，不好跳欸。」

獨／OL辭工作仍難逃追殺　獲保護令仍遭恐怖情人猛砍

獨／OL辭工作仍難逃追殺　獲保護令仍遭恐怖情人猛砍

花蓮縣長選戰白熱化　數據曝Kolas聲量增5倍

花蓮縣長選戰白熱化　數據曝Kolas聲量增5倍

游良福「想跟美眉愛愛」選桃園市長！超狂12句出土

游良福「想跟美眉愛愛」選桃園市長！超狂12句出土

8孕媽陪同登記參選　周春米：孕育出屏東新希望

8孕媽陪同登記參選　周春米：孕育出屏東新希望

關鍵字：

北市台北市台北市政府黃珊珊柯文哲鍾佩玲2022台北市長2022九合一大選

讀者迴響

熱門新聞

快訊／韓女星驚傳離世！得年27歲

南港凶殺驚悚11秒片曝！她遭砍倒地狂尖叫：快點救我

柬3台人被擊斃　命案現場曝光

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟被人攙扶

即／北捷驚爆松鼠咬人　鑽進女乘客長褲內狂咬後膝

在柬遭槍殺亡　「衡仔」生前善舉曝

獨／北市南港爆凶殺！男當街「持鐮刀追砍」　女重傷送醫

夫妻不能相送！　余苑綺老公不避諱「捧斗」淚別摯愛

柬埔寨公寓槍擊　3名台灣男遭擊

暑假結束墮胎潮來了　嬰屍「有小手小腳」遭亂丟

3台南人被爆頭擊斃！20天前才去柬埔寨

柬埔寨喪命3台人疑來自台南！慘死照瘋傳

余天、李亞萍崩潰哭到被攙扶出會場

S2O全場合唱《我問天》！網笑瘋：真變廟會

軒嵐諾轉中度颱風！週三起砸雨彈

更多

最夯影音

更多
《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在
男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

鄭家純為女性砸千萬　聞內褲「私密處變清香」

鄭家純為女性砸千萬　聞內褲「私密處變清香」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面