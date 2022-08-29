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影／侯友宜跳「新北舞」逗趣曝光！　承諾公托政策兩年再增100班

記者詹宜庭／台北報導

針對公幼選舉政策，新北市長侯友宜29日出席「非營利幼兒園聯合開幕」時表示，今年公共幼兒園增加183班，若加上準公共化幼兒園大約5萬人，可說是全國最多；未來兩年預計再增加100班，朝向4成比例邁進，不僅讓年輕人敢生敢養，更讓教育品質更好。此外，侯友宜也在活動中大跳「新北舞」，逗趣地開玩笑說「跳起來不簡單，不好跳欸。」

侯友宜指出，在四年前他剛上任時，公共幼兒園目標是增加100班，直到今年已增加183班，未來兩年還會再增100班，新北市公共化幼兒園加上準公共化幼兒園可共將近5萬人，尤其公共化幼兒園的收托數已達到3萬3688人，大概是全國最多的。

侯友宜說，新北市公共化幼兒園不斷擴大增班，目標朝向4成比例邁進，呼籲大家一起加油讓年輕人敢生敢養，也讓教育品質更好。

不僅如此，侯友宜更在活動中大跳「新北舞」；「新北舞」源自新北市新聞局近期舉辦的「新北舞．舞新北」活動，為了響應及行銷城市文化，侯友宜透過臉書發出一段跳舞影片，影片中可見他手比出「New Taipei City」手勢，逗趣模樣吸引千名網友按讚留言。當媒體問及新北舞是誰的創意？侯友宜則開玩笑回應，「我對跳舞不行啦，那個是我們幕僚的創意，那個跳起來還不簡單，還不好跳欸。」

▼新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

▲▼新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

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