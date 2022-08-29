花蓮縣長選戰白熱化　數據曝Kolas網路聲量成長5倍

▲Kolas Yotaka參選花蓮縣長。（資料照／記者柯政誟攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka日前參加花蓮阿美族的豐年祭，未料因縣長徐榛蔚要抵達，遭「請出場」。網路數據平台「今天有數嗎」29日透過臉書公布最新數據資訊，花蓮縣長選戰發展白熱化，根據搜尋引擎QSearch調查，Kolas Yotaka的網路聲量成長5倍，是徐榛蔚的兩倍以上。

「今天有數嗎」今天透過臉書公布最新網路數據表示，地方選舉倒數百日，近期正好是花蓮縣許多阿美族部落舉辦豐年祭的日子，而花蓮縣長的對戰組合也在上週末有更加白熱化的發展，Kolas Yotaka上周末前往玉里參加阿飛赫部落的豐年祭「情人之夜」時，被以「等一下徐榛蔚要來」為理由請出場，Kolas則漂亮回應「花蓮是屬於大家的、部落是屬於部落的，都不是屬於徐縣長的！」

「今天有數嗎」補充，在祭典期間徐榛蔚也被批評公私不分，用縣府公款以「個人名義」發紅包、做選舉公關，由於這一系列爭議事件正好發生在一年一度的祭典期間，也讓選戰話題更加延燒，從QSearch的統計來看，Kolas個人網路聲量過去每週約為2000多，但在事件發生的這週衝高到超過1萬、為過去的5倍多，也是徐榛蔚的2倍以上，引起大量關注。

本次調查透過搜尋引擎QSearch進行調查，撈取貼文範圍包括全台約90萬個Facebook粉絲頁貼文，搜尋關鍵字和時間範圍為「Kolas」或「谷辣斯」及「徐榛蔚」，搜尋日期範圍為7月25日至8月21日。