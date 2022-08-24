每月捐10萬！命理師沈嶸公益行腳到花蓮　捐10萬助護理培育

▲命理師沈嶸的公益行腳來到花蓮門諾醫院，除了捐贈百顆香皂等物資，也特地捐助10萬元支持偏鄉護理人員培育。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

響應門諾醫院「東部護理人員培育」助學計畫，命理師沈嶸的公益行腳來到花蓮門諾醫院，除了捐贈百顆香皂等物資，也特地捐助10萬元支持偏鄉護理人員培育，門諾醫院副院長游冬齡代表受贈，並感謝沈嶸老師的善心，也期盼社會各界能夠共同關心東部護理人力缺乏的問題，以實際行動響應這項培育計畫。



命理師沈嶸發願「每月捐十萬，持續二十年」的公益活動，8月來到了花蓮門諾醫院，一路上風塵僕僕，為的就是將這份心意親自送到醫護人員的手上。沈嶸老師表示，近年因新冠疫情爆發，醫護量能嚴重不足，尤其對長期護理人員招募困難、人力不足的花東地區來說更是雪上加霜。得知門諾醫院所推動的東部護理人員培育計畫仍需各界支持，她義不容辭決定捐贈10萬元支持這項助學計畫，同時還準備了百顆的保濕香皂送給醫護，讓他們清潔雙手還能不傷皮膚，藉此「皂服」醫護。

▲門諾醫院副院長游冬齡代表受贈，並回贈感謝狀。



沈嶸老師說，這項公益行腳，目前已持續35個月(350萬元)，目標是公益幫助台灣20年，總金額為2400萬元，她會持續努力，期盼幫助社會弱勢團體之餘也能傳遞社會更多的正能量。



門諾醫院自2016年起便推動「東部護理人員培育計畫」，每年提供超過100名有志就讀護理專業的花東青年獎助學金，其中約六成以上為經濟弱勢或原住民學子，院方除提供學雜費還有生活費、住宿補助與成績優異獎學金，藉此鼓勵東部學子投身護理，畢業後返鄉服務，善用所學、發揮護理師天職，為自己的鄉親，提供更好的醫療照護品質。