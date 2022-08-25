820房仲公益日　東森房屋齊心公益 熱「血」響應

▲「820房仲傳愛、熱血常在」串連全台，全員頂著豔陽舉牌、深入社區巷弄及市場，用熱情感化民眾。（此圖拍攝地為台南）

圖、文／東森房屋提供

受新冠肺炎疫情衝擊，國內捐血人數急速下滑，全台血庫告急，東森房屋積極響應「820房仲傳愛、熱血常在」捐血活動，結合各地房仲公會齊心公益、挽袖獻愛，更動員全台各區加盟店與房仲人員，包括新北、桃園、彰化、台南、高雄等站點，期望拋磚引玉，鼓勵更多民眾一同加入捐血行列，補足國內血液缺口，東森房屋以實際行動參與，落實社會公益，持續建立在地深耕、最有溫度的房仲品牌形象。

▲東森房屋積極響應「820房仲傳愛、熱血常在」捐血活動，結合各地房仲公會齊心公益、挽袖獻愛，更動員全台各區加盟店與房仲人員。（此圖拍攝地為高雄）

新北市房仲公會與中華民國不動產仲介全國聯合會，每年都定期舉辦全國性捐血活動，藉由房仲團隊力量，為各地區注入愛心，貢獻一己之力，提升房仲人員公益參與度與社會好感度。新北仲介公會理事長暨東森房屋新莊副都心店店東林平川表示，台灣醫療使用血液存量目前早已是血荒乾涸期，這一次捐血活動更具意義，越是這種時候更需要挺身而出，號召大家共同捐血、回饋社會。當天現場也看到許多東森房仲人員放下工作來服務捐血朋友，運用跑客戶空檔動員帶著全家人挽袖捐血，真正感受到在地房仲的熱情與活力。

▲新北仲介公會理事長暨東森房屋新莊副都心店店東林平川表示，目前正值血荒乾涸期，這一次捐血活動更具意義，越是這種時候更需要挺身而出，號召大家共同捐血。

而彰化仲介公會副理事長暨東森房屋彰化中山加盟店店東鄭順津也表示，房仲人員本業即是服務人民，各地區民眾買賣房屋是最有機會接觸當地居民的行業，因此最應該要運用號召力鼓勵民眾一起響應。本次活動串連全台，全員頂著豔陽舉牌、深入社區巷弄及市場，用熱情感化民眾，場面相當溫馨，期待各區捐血袋數成績亮眼，為血庫注入房仲人員滿滿的熱心，為社會盡一份心力。

▼彰化仲介公會副理事長暨東森房屋彰化中山加盟店店東鄭順津提到，房仲人員本業即是服務人民，最應該要運用號召力鼓勵民眾一起響應捐血。