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登記首日林依婷及王宣貿搶頭香　承諾當選後一如初心

▲九合一選舉領表登記29日首日，民進黨籍台南市第9選區新人林依婷及第1選區新人王宣貿，發揮搶頭香精神及新人參選的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲九合一選舉領表登記29日首日，民進黨籍台南市第9選區新人林依婷及第1選區新人王宣貿，發揮搶頭香精神及新人參選的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

九合一選舉領表登記29日首日，民進黨籍多位參選人不約而同搶頭香，在台南市選委會尚未開門前，台南市第9選區新人林依婷及第1選區新人王宣貿在上午7時45分便到現場集合等候，發揮搶頭香精神及新人參選的決心。

▲九合一選舉領表登記29日首日，民進黨籍台南市第9選區新人林依婷及第1選區新人王宣貿，發揮搶頭香精神及新人參選的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安平南區市議員參選人林依婷29日一早尚未到選委會前，特別前往從小到大的信仰中心安平開台天后宮上香向天后媽祖稟報，今天欲前往選委會領表登記參選，這是人生的第一步，也是最重要的一步，祈求媽祖保佑能順利當選，當選後會秉持造福鄉里的精神服務大眾，期望媽祖能保佑一切順利平安。

林依婷表示，登記這天搶頭香，意謂當選之後上班開會也要搶頭香簽到，市議會在安平就在自己的選區內，更加沒有遲到的空間和理由。而台南市議會長期以來有遲到、缺席的陋習，上午9時應該召開的會議經常10時還未到齊，有時更發生清點人數時，有簽名未出席的情況導致流會。雖然自己無法監督其他議員，但準時上班、認真開會可以先從自己做起，也希望市民給認真工作的議員一個機會與鼓勵。

▲九合一選舉領表登記29日首日，民進黨籍台南市第9選區新人林依婷及第1選區新人王宣貿，發揮搶頭香精神及新人參選的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

大新營區參選人王宣貿也指出，自己的選區是台南的最北邊，距離永華市政中心車程接近1個小時，若能當選自己一樣會會準時上班不懈怠。因為自己的師傅立委蔡易餘，每天都搭第一班高鐵北上立院去搶質詢發言順序，愈早質詢完畢就能提早回歸鄉里服務，這才是一位優秀民代該做的事情。

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