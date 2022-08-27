台南灣裡聖化堂　煮青草茶消暑活動起熱鬧開煮

▲台南市南區、安平區市議員參選人林依婷，陪同廟方的人員前往關仔嶺採藥草，雖途中因山路地滑不慎擦傷，但為讓鄉親們清涼解暑、鎮定心神，還是十分開心。（圖／林依婷提供）

記者林悅／台南報導

台南市南區灣裡信仰中心的省躬聖化堂，一年一度煮青草茶免費供里民消暑、降火氣活動，於26日上午6時至下午2時，連續3天熱鬧開煮，此活動皆遵循文衡聖帝降旨指示辦理，至今已逾20年來不曾間斷，廟方特地邀請市議員參選人林依婷一同分送，吸引地方近百位民眾排隊領取。

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聖化堂主委葉裕茗表示，煮青草茶的傳統是因為夏至過後，鄉民因天氣燥熱，時常出現中暑、不舒服的狀態，而過去的人生活困苦，生病很少看醫生，大多是求神、或用藥草熬煮的青草茶紓緩病症，因而廟中神明降旨要廟方熬煮青草茶讓信眾們能消暑、保平安，這傳統也延續至今也超過一甲子60年了。

今年逢文衡聖帝降旨，以苓陽草、蓮藕、黃花、車前草、紅甘蔗、仙草、桑白皮、菊花、夏枯草、旱單草、薄荷、甘草等十幾味藥草為主，以曬乾後的藥草為先，煮出青草味後，再放入新鮮藥草繼續熬煮，共時3個小時，最後加上冰糖、黑糖等，煮出消暑又健康的青草茶，一共熬煮3天，每天將免費分送共500加崙的青草茶給鄉親里民，有需要的民眾需自備耐熱容器，發送完為止。

廟方人員採取指定藥帖後，會請里民前來幫忙，里民歡喜說到「每年這個時候，都會與社區人員一同來聖化堂幫忙，一邊聊天一邊挑撿藥材，這是神明指示的任務，能幫的上忙十分開心。」

林依婷表示，省躬聖化堂遵行此傳統已逾20年，草藥是過往民生生活上常見的保健藥材，用來解緩病症及進補身體，此次受文衡聖帝降旨開藥帖，陪同廟方的人員前往關仔嶺採藥草，雖途中因山路地滑不慎擦傷，但為讓鄉親們清涼解暑、鎮定心神，這點小傷不算什麼，歡迎有需要的民眾前往取飲。

2022年煎青草茶藥帖：龍鱗草3斤、蓮藕5斤、黃花5斤8、車前草1斤、甘蔗4斤、仙草3斤、桑白皮4兩4、菊花6兩、夏枯草2斤、寒單草1斤7、薄荷5分左右起桶放、甘草 1包8分水先煎後入、冰糖2.5斤、黑糖1.5斤，每番煎3小時，第1.5小時放黃花，2.5小時下甘草及菊花，3小時取出青草，下薄荷+芙蓉9葉，每日6時起火，午時水取30桶。