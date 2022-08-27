謝龍介宣傳車違停遭網友公審　她開轟：可以確定是違規行為

▲謝龍介宣傳車違停。（圖／翻攝自臉書）



記者詹宜庭／台北報導

年底九合一大選將近，參選人一言一行都被外界以高標準檢視，其中台南市長候選人謝龍介因宣傳車違停在台南市健康路、金華路口黃線上，遭網友發文檢舉。貼文隨即獲得上千人按讚及留言，譴責謝龍介做了最壞的示範；而安平南區市議員林依婷則開轟，「他們在路口宣講，肯定會大於臨停時間3分鐘，因此可以確定是違規行為。」

粉專「Mr.柯學先生」表示，有市民投訴謝龍介的宣傳車違停在台南市健康路、金華路口黃線上，「烏龍介！烏龍介！你的宣傳車ANL-6020在台南市健康路與金華路口違停，市民罵爆了，請儘速移開。車子要停在停車格是沒常識泥啦！」此貼文一出隨即獲得上千人按讚及留言，譴責謝龍介做了最壞的示範。

有網友留言狠酸，「國民黨可能違停習慣了」、「要當市長要先學會違法?」、「呼叫不分區議員900芯」、「車廂裡面是不是裝著從水庫撈出來的柚子」，就連台南市議員參選人王宣貿也留言痛批，「既然龍介仙的政見都是免費，不如多一條停車也免費好了。」

至於黃線是否能臨時停車，安平南區市議員林依婷說，黃線依規定可以臨時停車，但是主要是為了方便市民、乘客上下車以及店家裝卸貨物的彈性，且停車時間不得超過3分鐘，須保持立即行駛狀態；謝龍介的宣傳車顯然不符合上述規定，因為他們在路口宣講，肯定會大於3分鐘，因此可以確定是違規行為，可依照道路交通管理處罰條例進行裁罰。