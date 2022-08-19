林依婷收到政黨推薦書　初次參選台南市議員懇請選民全力支持

▲台南市南、安平區市議員參選人林依婷收到政黨推薦書，期望選民能集中選票，支持新人，也給台南一個更好的機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

距離11月26日選舉日即將進入百日倒數階段，受民進黨提名的參選人也陸續收到政黨推薦書，以清新陽光認真的台南市南、安平區市議員參選人林依婷表示，此次選戰非常艱辛，因國民黨保守提名，使新人出現危機感，期望選民能集中選票，讓新人也給台南一個更好的機會！

南、安平區市議員參選人林依婷表示，台南市一直是綠色執政的重點區域，多數人認為在南部地區，能披掛上民進黨戰袍，就能在選舉上獲得很大的優勢，有所謂的基本盤。其實這句話只說對一半，因為有優勢自然就會有競爭，有競爭就會需要不停面對挑戰，而民進黨也不斷利用黨內民主機制汰弱留強，才能確保公職時時刻刻記住人民才是頭家，不要得到權力之後就得意忘形。

林依婷說，既然選擇加入民進黨，就不該認為自己會是高高在上的冠軍，而是戰戰兢兢如履薄冰的衛冕者，這是民主前輩給的忠告，一直都記在心裡不會忘記。然而民進黨也是一個非常願意給新人機會的政黨，新人參與初選民調最高有20％的加權，為了這20％有很多老將被這套機制淘汰。儘管這次沒有參與民調，但是只要代表民進黨一天，就會永遠需要面對初選民調的考驗，一場選舉其他政黨選一次，民進黨要選兩次，這就是所謂的「優勢的另一面是不斷接受考驗」。

林依婷說，現在距離選舉僅剩100天，但要努力的過程不會只剩100天，未來每一天都會全力以赴，也希望大家給我一個機會，堅定支持林依婷，給新人一個機會，讓新人也給台南一個更好的機會！