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「洞穴原住民」腐爛陳屍吊床！　亞馬遜神秘部落最後一人

▲早期探險家曾試圖與洞穴原住民接觸，但是遭到拒絕。 

記者王佩翊／編譯

巴西亞馬遜雨林有一名身分不明的原住民男子，由於大部分時間都躲在自己挖的坑洞內，因此被稱為「洞穴原住民」。他被認為是所在的部落的最後一名成員，外界對於他們的語言與文化不得而知，而該名男子近日被發現陳屍在吊床上，且身體已經腐爛。他的死亡也代表該部落的滅絕，引發活動人士的恐慌。

根據《衛報》報導，目前至少有30個原始部落生活在叢林深處，而外界對他們的人數、語言以及文化幾乎一無所知。這名孤獨且神祕的原住民被稱為「洞穴原住民」，他最早是在1990年代被發現，當時他所在的部落就有徒手挖的大型坑洞。

由於該片土地位於巴西與玻利維亞邊境，長期受到覬覦寶貴自然資源的探勘者、伐木者攻擊入侵，因此有活動人士在這附近架設了圍欄，以保護「洞穴原住民」能不受影響地生活，並在1997年正式成立塔納魯保護區。

▲▼洞穴原住民」腐爛陳屍吊床！　亞馬遜神秘部落最後一人。（圖／翻攝自臉書）

▲洞穴原住民生前身影曝光。（圖／翻攝自臉書）

儘管外界對這名男子與他的背景所知甚少，但有活動組織認為，洞穴原住民的族人疑似在1980年代遭到入侵者毒殺。據悉，對方假借提供糖製品的名義靠近，並投放老鼠藥，殺害男子的家人與朋友，這也導致他無法再相信任何外來族群。

已經退休的探險家多斯桑托斯（Marcelo dos Santos）表示，「他不相信任何人，因為他與其他非原住民曾經有過很多創傷性的經歷。」多斯桑托斯說，自己曾經為他留下了各種工具、種子以及食物，但是都遭到拒絕。

洞穴原住民還在部落周遭設下陷阱，禁止外人進入，若有人靠近，他也會向入侵者射箭，發動攻擊。一名在遠距離監測該名原住民健康狀況的工作人員日前發現他的屍體躺在吊床上，並且已經開始腐爛。而他的屍體周遭放滿了色彩鮮艷的羽毛。工作人員認為，他應該早就做好死亡的準備，並且估算他的年齡約為60歲左右。

由於男子直到死亡時都不願與外界接觸，並且拒絕透露所屬種族，也沒有說明挖洞的動機，因此相關人員無從得知他的文化與語言。有國際人權組織也呼籲應該讓他的部落保持現狀，以讓相關人員進行考古與人類學研究，藉此了解該男子的背景與生活方式。

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