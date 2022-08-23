里漏部落青年「轉大人」！傳承400年文化　有船祭儀式再現　

▲部落青年待命執行船祭儀式。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉南勢阿美族部落今年迎來八年一次的「勇士晉階禮歲時祭儀」，相傳1400年前，阿美族里漏部落七位祖先，分別搭乘獨木舟在東昌村海濱登陸，為緬懷祖先冒險渡海至花蓮拓墾的辛勞，由即將成為「阿拉麥」階級的里漏部落勇士們延續長達400年歷史的傳統，抬著獨木舟前往傳說中部落祖先登陸地點-洄瀾灣廣場，進行獨有的船祭儀式。

▲抬著獨木舟前往傳說中部落祖先登陸地點-洄瀾灣廣場，進行獨有的船祭儀式。

當天清晨，里漏部落頭目陳進富及耆老遵循古老儀式，向祖靈祈求船祭一切順利，12至20歲的部落青年吟唱船祭古調，抬著獨木舟遵循祖先登陸路線，繞村沿著化仁河堤抵達洄瀾灣廣場。在舉行獨木舟下水儀式前，先進行「PapaWsa」情人送餐活動，由部落未婚少女為心儀勇士準備阿美族傳統飯菜，頭目呼喊勇士姓名親自帶領女方入座。

▲▼在舉行獨木舟下水儀式前，先進行「PapaWsa」情人送餐活動。

天氣艷陽高照，年輕勇士皮膚曬的黝黑發亮，腳底因踩著炙熱的砂礫而起紅腫水泡，準備經歷「轉大人」最後一場試煉！而上一階級的部落兄長也時刻在身旁灑水降溫，替勇士們加油。陳進富頭目帶領吟唱頌祭歌帶領勇士抬著獨木舟走進水裡，由年紀最小的勇士在舟上揮舞旗幟，象徵性繞行一圈，回到會場祈福告知祖靈船祭儀式已順利完成，「Papawsa」活動配對的勇士與少女共進午餐後，齊跳大會舞及進行年齡階級趣味競賽。

▲▼抵達洄瀾灣廣場舉行獨木舟下水儀式。

「Saicelen！」鄉長游淑貞全程在旁為正式晉階成為阿拉麥（Alamay）部落勇士加油，也為古老悠久傳統完好傳承深受感動，期盼孩子們經歷一連串「成年禮」的洗禮後，能以承接部落文化責任與勇士義務為首要，讓部落脈絡薪火相傳生生不息。

南勢阿美族「勇士晉階禮歲時祭儀」每逢八年舉辦一次，年齡階級共有九級，今年輪到（阿拉麥Alamay）階級。晉階禮進行近一個月的訓練課程，由耆老及兄長帶領認識階級年齡層的歷史沿革、部落事務文化、祭儀禁忌、樂舞及古調吟唱、狩獵器具和野菜、撒網與編織技能、野外求生訓練等，接著是成年禮馬愣愣（Marengreng）越野賽跑歷練，里漏部落堅持教導青年認識船祭文化、製作獨木舟、訓練操船技能，完成獨木舟船祭儀式後，才能正式晉階成為阿拉麥（Alamay）部落勇士，並於下週參與部落豐年祭，將訓練成果展現在族人面前，由頭目正式宣告新的年齡階級產生。