公車司機名字「長達14字」！網看傻：簽名會累爆…真實含意曝光

▲公車駕駛的名字長達14個字。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

記者朱祖儀／綜合報導

每一輛公車後方及車內都會貼上駕駛的姓名，但你有留意過這個名字嗎？一名網友透露，近日搭高雄快捷的時候，發現駕駛的名字非常特別，竟然多達14個字，看了覺得相當稀奇，於是將其拍下來並PO上網分享。不少人看到後紛紛笑說，「小時候被罰寫應該會哭哈哈」。

原PO在臉書「路上觀察學院」表示，最近去搭高雄快捷的時候，遇到一名人很好的駕駛，當時看了一下車上名牌，發現對方名字叫做「朗論馬哩吉以斯馬哈善以斯立段」，竟長達14個字，看到後隨即笑說，「這名快捷司機的耐心和名字一樣長」。

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不少網友看到後紛紛表示，「他只要參加任何考試的時候，人家都已經寫完了，他還在簽名」、「我發誓我到下車都背不起來」、「名字長到連大黑佛母都沒耐心」、「名字長到不會被投訴」、「簽名會累爆」、「意圖使人Rap」、「不要叫鮭魚都好」。

事實上，這名駕駛的名字已經不是第一次掀起討論，先前也有網友將司機的名牌PO上網，笑說「等紅燈時會讓後面的車很忙」。當時就有釣出本尊回應，表示他是原住民，父親是布農族、母親是魯凱族，這一長串姓名是有特殊涵意的，「朗論代表布農，馬哩吉代表魯凱，以斯馬哈善是父親姓氏，以斯立段是祖先姓氏」。