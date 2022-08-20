向海致敬！台電核二廠號召淨灘愛地球　清出380Kg海漂垃圾

▲台電第二核能發電廠和萬里區公所攜手合作號召淨灘愛地球。（圖／台電核二廠提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為了響應行政院「向海致敬-海岸清潔維護計畫」，台電力公司趁著疫情趨緩，在中秋節前發起淨灘活動，於今年自19日起即在全國10縣市陸續開跑，19日上午位於新北市萬里區的第二核能發電廠和萬里區公所攜手合作，主題訂為「沙灘有愛・垃圾不在」，在核二廠出水口停車場舉辦淨灘活動，共清出海漂垃圾共380公斤，還原海岸線自然、清潔的風貌。

台電公司核能系統副總經理簡福添特別到場鼓勵，簡福添指出，今年淨灘活動號召全國包含離島地區等共10縣市22個單位共約5800名台電員工並與地方鄉親一同淨灘，期盼能以行動喚起民眾對環境永續維護的意識、共同愛護家園的在地心。他並呼籲民眾對環境生態重視，一同做海洋及家園的守護者。

▲淨灘活動主題為「沙灘有愛・垃圾不在」。

萬里區長粘雪琴則表示，萬里區擁有得天獨厚美麗的海岸，向來是民眾休閒遊憩的最佳選擇之一；轄內海岸線長達11公里，常受海流及季風影響，致大量漂流廢棄物沖積至岸邊，造成嚴重環境污染問題；本次淨灘活動，廣邀萬里區各鄰里，共同身體力行撿拾垃圾，從中認識海洋汙染的形成及來源，並結合民力維護自然，一同守護在地家園。

台電核二廠林志保廠長則親自帶領電廠同仁投入這次淨灘活動，除現場放置許多生動活潑、淺顯易懂的看板，傳達各種生活上與海洋的環保小常識外，也特別邀請在地環保團體金山區衛生促進協會，到現場為鄉親進行環境教育宣導，期能將環保意識和環保行動相結合，並邀請世代設計公司設置「好歸塑專車」、群策公司「電力抽抽樂」、莫比吾思「微笑海漂鹿」等環保攤位，讓參與淨灘的民眾獲得更多環保生態知識。

▲台電公司核能系統副總經理簡福添（左4）特別到場鼓勵。

19日活動當日，邀請萬里區各里辦公處、清潔隊、金山區衛生促進協會等機關團體和在地居民，共同挽袖清理萬里海灘，在大家熱情的參與下，共清出海漂垃圾共380公斤；現場除發送實用的環保宣導品外，台電核二廠長林志保也為所有參加人員，準備美味的電廠枝仔冰，讓參與民眾活動結束後享用，以感謝大家的辛勞。

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