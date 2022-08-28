外役監將改「不選殺警犯」！吳子嘉怒嗆蔡清祥：殺你媽能不能收容

記者柯振中／綜合報導

台南市殺警案震驚社會，鴻海集團創辦人郭台銘罕見動怒，點名內政部長徐國勇、法務部長蔡清祥，痛批「尸位素餐」。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉直言，事件發生以後，蔡清祥出面說「要修改外役監條例」，增加「殺警不能收容」的條件，天下哪有這種事情，「殺你媽媽的不能收容喔？蔡清祥！」

台南市殺警案發生後，郭台銘罕見動怒，點名徐國勇與蔡清祥，「你們從2018年7月16日就任部長至今四年多，發生這些事情，你們當然難辭其咎，家屬的傷害你們有用心去體會嗎」，類似的不幸一再上演，基層員警的犧牲何時能夠停止，這些高官已經到了麻木不仁的程度。

郭台銘重話砲轟，應作為、能作為、尸位素餐的官員，「你們還有顏面待在位子上嗎」，這件事一定要有人負責、一定要有人下台。

▲蔡清祥表示，後續外役監將遴選條件將修法，將殺警等重大刑事犯納入不得遴選的條件。（圖／記者吳銘峯攝）



除此之外，外役監管理鬆散、遴選條件被拿出來討論。法務部長蔡清祥表示，從外役監脫逃、逾假未歸的情況需要檢討，未來也要嚴格篩選服刑人員。

蔡清祥說，目前不得遴選至外役監服刑者，只有毒品犯、性侵犯與脫逃犯，後續會修法，把殺警等重大刑事犯，納入不得遴選為外役監的條件。

▲吳子嘉怒嗆蔡清祥。（圖／翻攝YouTube／董事長開講）



對此，吳子嘉在YouTube節目《董事長開講》痛罵，徐國勇「就是尸位素餐、就是幫兇」，而蔡清祥「也是王八蛋」。吳子嘉說明，事件發生後，蔡清祥宣稱「要修改外役監條例」，增加「殺警察的人不能夠收容」這一條件，「媽的，天下有這種事情嗎？殺你媽媽的不能收容喔？蔡清祥」，可見對整起事件感到十分憤慨。

吳子嘉指出，郭台銘稱「尸位素餐」已經是客氣了，在他來看「你們就是幫兇，講簡單一點」，他替2名殉職員警喊冤，全都是因為行政機構包庇特權，才搞出這種狗屁事情，「害死2個人，然後一點良心都沒有，你知道嗎？」

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