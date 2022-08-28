　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

外役監將改「不選殺警犯」！吳子嘉怒嗆蔡清祥：殺你媽能不能收容

記者柯振中／綜合報導

台南市殺警案震驚社會，鴻海集團創辦人郭台銘罕見動怒，點名內政部長徐國勇、法務部長蔡清祥，痛批「尸位素餐」。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉直言，事件發生以後，蔡清祥出面說「要修改外役監條例」，增加「殺警不能收容」的條件，天下哪有這種事情，「殺你媽媽的不能收容喔？蔡清祥！」

台南市殺警案發生後，郭台銘罕見動怒，點名徐國勇與蔡清祥，「你們從2018年7月16日就任部長至今四年多，發生這些事情，你們當然難辭其咎，家屬的傷害你們有用心去體會嗎」，類似的不幸一再上演，基層員警的犧牲何時能夠停止，這些高官已經到了麻木不仁的程度。

郭台銘重話砲轟，應作為、能作為、尸位素餐的官員，「你們還有顏面待在位子上嗎」，這件事一定要有人負責、一定要有人下台。

▲▼法務部長蔡清祥回應外役監與死刑問題。（圖／記者吳銘峯攝）

▲蔡清祥表示，後續外役監將遴選條件將修法，將殺警等重大刑事犯納入不得遴選的條件。（圖／記者吳銘峯攝）

除此之外，外役監管理鬆散、遴選條件被拿出來討論。法務部長蔡清祥表示，從外役監脫逃、逾假未歸的情況需要檢討，未來也要嚴格篩選服刑人員。

蔡清祥說，目前不得遴選至外役監服刑者，只有毒品犯、性侵犯與脫逃犯，後續會修法，把殺警等重大刑事犯，納入不得遴選為外役監的條件。

▲▼吳子嘉怒嗆蔡清祥。（圖／翻攝YouTube／董事長開講）

▲吳子嘉怒嗆蔡清祥。（圖／翻攝YouTube／董事長開講）

對此，吳子嘉在YouTube節目《董事長開講》痛罵，徐國勇「就是尸位素餐、就是幫兇」，而蔡清祥「也是王八蛋」。吳子嘉說明，事件發生後，蔡清祥宣稱「要修改外役監條例」，增加「殺警察的人不能夠收容」這一條件，「媽的，天下有這種事情嗎？殺你媽媽的不能收容喔？蔡清祥」，可見對整起事件感到十分憤慨。

吳子嘉指出，郭台銘稱「尸位素餐」已經是客氣了，在他來看「你們就是幫兇，講簡單一點」，他替2名殉職員警喊冤，全都是因為行政機構包庇特權，才搞出這種狗屁事情，「害死2個人，然後一點良心都沒有，你知道嗎？」

 

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
柬埔寨3台灣人被擊斃！死者全30歲　命案現場曝光
仇警網紅道歉了！照片文章全刪除
愛愛沒幾次？12個「沒性慾原因」曝　第一點最傷感情
汪小菲直播吐「與大S離婚原因」：現在真的特別開心！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「台中房思琪案」民團號召29日上街陳情　要求台中政府擴大調查

外役監將改「不選殺警犯」！吳子嘉怒嗆蔡清祥：殺你媽能不能收容

「雲林不能再內耗！」　張麗善：只要雲林變得更好我從不分黨派

城博會官網英譯慘不忍睹！網怒轟「丟臉之都」　北市府認了：有錯失

「塑膠模型鄭運鵬」爆抄襲日劇？視覺設計超像　網傻：又來了

陳時中發言人莊瑞雄南投現身　幫好友蔡培慧站台

寵物政策開打！「超凶」前主播批黃捷：把自己當高雄女王？

全台85％以上「支持死刑」　柯文哲：民眾黨沒有特別意見

帛琉副總統訪團有成員確診　外交部：29日暫緩拜會蔡英文

民進黨首場百工百業造勢活動在雲林　蔡英文：雲林贏台灣就贏

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

吃火鍋妹妹秀「捲肉特技」　筷子一甩肉片飛媽手笑歪

花蓮外役監逃犯抓到了！　29歲許O倫苗栗落網

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

誤反鎖浴室喝自來水求生　獨居女困3天絕望留遺言

同學拿可樂為凃明誠送行　嗆酸警網紅：以後會辛苦

2陸男從廈門漂過來！　困金門大橋滿身傷獲救

「台中房思琪案」民團號召29日上街陳情　要求台中政府擴大調查

外役監將改「不選殺警犯」！吳子嘉怒嗆蔡清祥：殺你媽能不能收容

「雲林不能再內耗！」　張麗善：只要雲林變得更好我從不分黨派

城博會官網英譯慘不忍睹！網怒轟「丟臉之都」　北市府認了：有錯失

「塑膠模型鄭運鵬」爆抄襲日劇？視覺設計超像　網傻：又來了

陳時中發言人莊瑞雄南投現身　幫好友蔡培慧站台

寵物政策開打！「超凶」前主播批黃捷：把自己當高雄女王？

全台85％以上「支持死刑」　柯文哲：民眾黨沒有特別意見

帛琉副總統訪團有成員確診　外交部：29日暫緩拜會蔡英文

民進黨首場百工百業造勢活動在雲林　蔡英文：雲林贏台灣就贏

落後又少打1人！台北競技戰平銘傳　第二循環大有斬獲續拚保級

「老婆月花9千吃外送」　夫付錢付到怕：該怎麼委婉要她別再叫？

味全踢館富邦主場　王維中出馬迎戰李子強

羅嘉翎跆拳道塔林公開賽「奪金」　為巴黎大獎賽暖身

葉惟捷天份準度兼具　吳俊雄：未來國家隊不可或缺成員

S2O全場合唱《我問天》！一旁妹子氣吼「X你娘」　網笑瘋：真變廟會

食物脂肪不等於身體脂肪　跟著醫師這樣吃才會瘦

能閃多遠是多遠！網揭「渣男星座 Top3」，第1名就愛和前任藕斷絲連

阿本買咖啡被店員喊「小姐」！　尷尬5秒舉手回應：我是…

廖芫豎完封狂飆13K　台灣福林國小勇奪威廉波特季軍

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

政治熱門新聞

「塑膠模型鄭運鵬」爆抄襲日劇？網傻：又來了

四叉貓起底鄭寶清「網軍公司」　指稱也在幫新黨、民眾黨

外役監將改不選殺警犯！吳子嘉怒嗆蔡清祥

城博會官網英譯慘不忍睹　北市認了：有錯失

台中房思琪　民團29日上街陳情

快訊／國民黨全代會爆發肢體衝突　徐正文鬧場眼鏡被打掉

金門頻遭大陸無人機侵擾　國防部1張圖＋57字反擊：即起適切反制

快訊／郭台銘嗆該下台　徐國勇喊冤：我不會尸位素餐

「雲林不能再內耗！」　張麗善：只要雲林變得更好我從不分黨派

誰能成為下一任總統民調曝　吳子嘉：他搶賴4%就贏了

軍方5年前已公告「可開槍擊落空拍機」　開槍程序規定一次看！

黃珊珊正式參選　發言人團隊亮相

他全代會上提「2異見」洗臉朱立倫　現場4度掌聲響起

參選人擺拍露奶　黃安轉發力挺

更多熱門

相關新聞

吳子嘉點名「台灣最醜的Gay」　四叉貓受傷了

吳子嘉點名「台灣最醜的Gay」　四叉貓受傷了

《美麗島電子報》董事長吳子嘉28日在直播節目上看到名為四叉貓的帳號抖內留言「你在（再）說我是Gay試試看」，讓吳子嘉直接嗆聲，「吳子嘉說你是Gay」、「你是台灣最醜的Gay，我沒看過比你更醜的Gay」。對此，網紅四叉貓也在臉書發文，「你成功傷到我惹」。

台南警喊嚴辦！仇警網紅再嗆：一定不起訴

台南警喊嚴辦！仇警網紅再嗆：一定不起訴

呂捷反駁嗜殺「菩薩也有現霹靂像的時候」

呂捷反駁嗜殺「菩薩也有現霹靂像的時候」

即／花蓮外役監逃犯抓到了！許亞倫苗栗落網

即／花蓮外役監逃犯抓到了！許亞倫苗栗落網

8/25發布2逃犯查緝專刊遭疑延遲　刑事局回應了

8/25發布2逃犯查緝專刊遭疑延遲　刑事局回應了

關鍵字：

吳子嘉外役監蔡清祥殺警案林信吾

讀者迴響

熱門新聞

柬3台人被擊斃　命案現場曝光

柬埔寨公寓槍擊　3名台灣男遭擊

余苑綺告別式布置曝光！白棺花海伴長眠

1個月愛愛沒幾次？12個「沒性慾原因」曝　

路邊怪人一對眼狂奔　媽看監視器崩潰

《全明星》首位「女隊長」出爐！　網驚：超意外

台視「當家小生」井洪病逝！享壽81歲

仇警網紅現身台南二分局！真實身分曝

柬埔寨3台人慘死槍下！「射殺原因」疑曝光

粉絲約基努李維來婚禮！真的到了

LINE新功能！群組也可以「@ALL」　網友怨：希望能關閉

汪小菲吐「與大S離婚原因」：現在特別開心

快訊／仇警網紅道歉了！照片文章全刪除：接受師大開除我

曾排隊搶喝！「爆紅手搖飲」消失街頭

吳子嘉點名「台灣最醜的Gay」　四叉貓受傷了

更多

最夯影音

更多
男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝
尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

吃火鍋妹妹秀「捲肉特技」　筷子一甩肉片飛媽手笑歪

吃火鍋妹妹秀「捲肉特技」　筷子一甩肉片飛媽手笑歪

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面