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快訊／花蓮外役監逃犯抓到了！29歲許亞倫苗栗落網

記者楊熾興、黃資真／苗栗報導

花蓮縣自強外役監日前傳出有2名受刑人許亞倫、康育豪逃逸，花蓮地檢署先後發布通緝，並公布2人照片。經警方調查追緝下，今（28）日凌晨員警不費一槍一彈，在苗栗竹南市區逮到並制伏29歲逃犯許亞倫。目前仍積極持續追查有無共犯協助脫逃及是否涉及其他刑案。

▲▼花蓮外役監逃犯許亞倫落網。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲花蓮外役監逃犯許亞倫落網。（圖／記者楊熾興翻攝，下同）

警方研判，家住屏東的許亞倫為逃避檢警追緝，可能會前往苗栗投靠友人，隨即調派優勢警力前往部署查緝，在苗栗竹南市區道路上發現許亞倫搭乘的自小客車出現，殊不知警方已掌握行蹤並全程跟監，惟生性狡猾的許亞倫仍有所顧慮，竟將車輛於友人住處附近不斷繞路勘查，並在車上觀察周邊動態。為避免嫌犯起疑，員警還刻意不戴口罩抽菸以博取嫌犯信任。

▲▼花蓮外役監逃犯許亞倫落網。（圖／記者楊熾興翻攝）

專案小組考量嫌犯可能隨身攜帶槍枝或其他器械，不敢輕忽大意，在當下見時機成熟，旋即趨前壓制逮捕，警方目前仍積極持續追查有無共犯協助脫逃及是否涉及其他刑案，詢後全案依通緝案移送臺灣桃園地方檢察署代執行。

龍潭警分局呼籲，有鑑於日前發生監所受刑人脫逃發生社會矚目性案件而造成社會大眾恐慌，警方對於迅速的將逃犯緝獲歸案，維護社會治安、安定民心，警方責無旁貸！民眾倘發現不法情事，應即離開並就近向警察機關通報，共同打擊犯罪，以維護良好的治安環境。

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