台南警喊嚴辦！仇警網紅再嗆「一定不起訴」　網怒灌爆臉書

▲台南警察局表示將嚴辦該名網紅。（圖／記者林悅翻攝）

記者朱祖儀／綜合報導

台南殺警案掀起外界討論，但沒想到一名網紅Youtuber竟在臉書發出仇警言論，嗆2名殉職員警「被砍死是活該」，台南警察局得知後表示將嚴辦。目前引起爭議的文章已被刪除，不過該網紅隨後又PO出一篇新的文章，再罵殉職員警自己也有責任，更說警方若提告不會成功，「一定是不起訴書」。

台南2名員警殉職後，涉事網紅在臉書寫下數篇仇警言論，表示「不就是死了2個警察，到底有什麼好難過的」，還說台灣9成警察都是垃圾廢物，不敢面對黑社會流氓，只敢欺負手無寸鐵老百姓，「我真不懂台灣人拿納稅錢去養一群敗類警察是要衝三小？」更嗆「那兩個被砍死的警察，我只能說，平常不積陰德，現在被砍死，就是自己活該」。

文章一出隨即遭網友砲轟，台南警察局第二分局也說，針對該網紅在臉書上發表不理性仇警言論，除了予以最嚴厲之譴責外，也立即指派專案小組展開調查，將依刑法第312條公然侮辱罪嫌，調查後依法送辦，誓將捍衛2位因公殉職、維護社會治安之警察同仁尊嚴。

▲▼該網紅再發仇警文章。（圖／翻攝自該網紅臉書）

目前引起爭議的文章已被刪除，不過該網紅又在臉書發出仇警文章，再次強調平民百姓不用同情死者和家屬，「被砍死的警察，我只能說你們逮捕犯人的過程也是大有問題，你們不講理，沒人性地逮捕犯人，才會引來犯人的砍殺，你們自己也有責任」。對於警方將嚴辦，他則說就算警方要提告也不會成功，「一定是不起訴書」。

網友看到文章後紛紛撻伐，「請尊重生命，每生命的個體都是寶貴，當你遇到危險報警時，不都是警察為護治安，警察需要公權力，永遠支持警察」、「你自己連口德都不積，還談別人甚麼積陰德，言論自由不是讓你這樣發揮的，這麼想搏版面，希望不要到時候出庭說自己有精神相關疾病」、「用這種方式紅，不長久也沒意義」、「記住你今天說的屁話，到時候做筆錄就不要理由伯」、「你這輩子千萬不要尋求警察幫助欸」。