吳子嘉點名「台灣最醜的Gay」　四叉貓坦言：你成功傷到我惹

▲影片48分18秒處。

記者鄒鎮宇／綜合報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉28日在直播節目上看到名為四叉貓的帳號抖內留言「你在（再）說我是Gay試試看」，讓吳子嘉直接嗆聲，「吳子嘉說你是Gay」、「你是台灣最醜的Gay，我沒看過比你更醜的Gay」。對此，網紅四叉貓也在臉書發文，「你成功傷到我惹」。

吳子嘉28日在YouTube節目《董事長開講》談到內政部長徐國勇時，看到以「四叉貓」為名的帳號抖內留言「你在（再）說我是Gay試試看」；吳子嘉立刻停下話題說，「我就說你是Gay，四叉貓，好不好」，「他剛講我試試看，不用試了」。

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吳子嘉說，「我就說，吳子嘉說你是Gay，好不好，明天要當我的被告，他剛剛抖內我了哈哈哈，跟我嗆聲耶X的，你是台灣最醜的Gay，我沒看過比你更醜的Gay，醜八怪Gay，歡迎抖內再來」。

▲四叉貓坦言被傷到了 。（圖／翻攝劉宇臉書）



該段影片被轉至PTT後，網友紛紛留言，「再啦幹」、「笑死XDDD」、「慘了，要被告了」、「美醜每個人的標準不一樣」、「當不怕告的遇上另一個不怕告的」。此外，也有網友貼出該「四叉貓」的帳號留言給四叉貓本人劉宇看，讓劉宇滿頭問號回「誰啊？」，再次讓網友笑翻，「反串王被反串XDD」。

對於無端受到波及的本人，四叉貓28日晚間也發文表示，「被這種醜男罵醜，我真的會玻璃心碎滿地，你成功傷到我惹」，許多四叉貓的粉絲紛紛留言安慰，並鼓勵四叉貓提告。

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