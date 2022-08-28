全代會未提九二共識　朱立倫：夏立言訪陸當面表達對軍演不滿





▲國民黨主席朱立倫及黨提名直轄市市長及縣市長候選人出席全代會。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導



國民黨今（28）日在桃園舉行第21屆第2次全國代表大會，黨主席朱立倫致詞時表示，國民黨冒著對民進黨不做事、只會抹紅、只會抹黑的風險，副主席夏立言堅持去做對的事情，可以當面表達台灣對軍演的不滿跟憂慮，但也希望解決我國台生、台胞、台商的問題，能夠化解ECFA終止的危機，也希望緩和兩岸對立。

朱立倫說，夏立言與同行黨員是很有勇氣的、很有決心的，他很清楚知道會不同意見、會有反彈，但國民黨就是要堅持做對的事情，最困難的時候，堅持對的事情就是愛台灣。自他上任黨主席之後，與中國大陸繼續交流、繼續保持溝通管道，在野黨可以用民間的力量，能降低兩岸敵意。

▲國民黨全代會。（圖／記者李毓康攝，下同）



朱立倫開幕致詞全文如下：

今年是團結勝利之年，國民面對過去、面對現在、期待未來，我們永遠跟所有台灣的民意站在一起，我們一定會結合社會各界力量，讓更多的中間選民、更多年輕選民來支持國民黨。我們的正藍要越來越大，我們的力量要越來越強，國民黨的中心主軸就是顧民生、顧台灣，我們永遠愛這塊土地。

從過去歷史來看，我們都很清楚，我們的前輩、創黨的總理，最早就提出要收復台灣，先總統蔣公光復了台灣，也同時保護了台灣；經國先生執政時，全民共同建設台灣，才有今天台灣一切經濟的基礎；李登輝前總統執政的時候，國民黨推動台灣的民主化，讓台灣有民主的今天；馬英九總統執政的時候，我們堅定維持區域的和平，讓我們有和平的台灣，不管是從最早開始，我們守護民主、保護台灣、到建設台灣、民主台灣、到和平台灣，都是國民黨歷代執政者、歷代的領導者，以及全體黨員同志大家起努力的成果。

回顧過去、面對未來，我們一定要永遠捍衛中華民國，維護我們的民主自由，同時要堅定的讓我們這個區域和平，這是國民黨最重要的歷史任務，也是相對於其他政黨，我們不但捍衛中華民國，我們守護民主自由，同時我們能維護整個區域的和平，我們要顧台灣、要保民主、要拚未來，這是我們放在中央黨部門口，每天大家看到的，最重要就是我們在任何危險的時候，我們都能秉持這樣的決心，這也是我們國民黨最重要的價值，我們捍衛中華民國、我們守護台灣、我們堅定地守護我們的民主，也希望我們的區域和平。

過去這一年來，在各位指教之下，所有黨員先進的協助之下，我們不斷改革、不斷改變，改革一定是辛苦的，一定有很多困難，但是如果「今天不做，明天就會後悔」，我們一定要堅定做下去！

國民黨有很多忠貞黨員要找回來，很多年輕的新秀要請他加入國民黨，我們推動「同舟計畫」，不到一年的情況，我們增加了七萬多黨員，謝謝很多好朋友，我們讓很多年輕人、讓很多原來不認識國民黨的朋友，今天共同加入國民黨，我們不但要壯大我們的正藍，更要提昇我們的戰鬥力，過去這段期間，我們國民黨中央跟立法院黨團以及智庫三合一，來發揮我們最大的戰鬥力，同時我們跟地方議會、民間團體共同結合，對於任何民進黨執政不公不義的事情，或是地方關心的議題，我們能積極守護、積極捍衛，同時我們也邀請很多學者專家到中常會，提出很多先進的看法，讓我們跟社會力量能結合在一起。

各位好同志們，沒有年輕世代，就沒有我們的未來，我們要讓年輕人在國民黨更有機會，這次我們大膽地讓青年加權空前達到百分之百，這屆提名的議員與地方候選人有153位年輕人，我們給他們加油鼓勵！我們不但支持18歲公民權，我們同時要讓更多年輕人透過我們革實院各種營隊、多元的培訓，讓他成為我們最重要的幹部，同時我也跟大家報告，在黨最困難的時候，我們也願意重新恢復「中山獎學金」，同時開創了「孫運璿獎金」，培訓優秀的人才，讓國民黨連結世界，讓科技人才成為我們的未來。

國民黨的中心理念，我們除了守護台灣，我們更重要是要連結世界，大家都很清楚，今天美國是民主自由的最重要的領導者，我們要回到美國，親美本來就是國民黨的立場，我們有需要知日友日，友日也是我們既定的政策，更重要我們在兩岸關係上要能交流、對話，而不是如同民進黨每天交惡、對抗，這就是我們愛台灣就必須要「親美、友日、和陸」，這樣重要政策絕對要繼續推動、繼續執行。

各位黨員新進、各位同志，我們回到美國，重新開設駐美代表處，不只美方朋友非常歡迎，我們美國的支持者、僑界更是充滿熱情，提供所有協助。這段期間，除了對美關係、包括對日本、對歐洲、對亞洲各國，只要有機會，我見到大家的時候，都一定強調國民黨是創建中華民國，國民黨是捍衛中華民國，國民黨是最愛台灣的政黨我們，永遠連結世界，讓大家能夠了解國民黨的中心思想，以及愛台灣、捍衛中華民國的立場。

從我就任黨主席開始，我們這一年來，我們跟中國大陸繼續交流、繼續保持溝通管道，我們在野，可以用民間的力量，能降低兩岸敵意、能協助很多在大陸工作、生活、求學、經商的朋友，還有解決很多中小企業、農漁民碰到的困難，當然，不做最簡單，不接觸、不去碰、不會被罵，但是我們要問一問，今天在大陸各地有我們自己同胞、自己的台商、自己的台生、自己的台胞朋友們，過去將近三年，因為疫情關係，因為兩岸氣氛，沒有人管他們，如同棄兒一樣，遇到問題需要解決。

同樣，台灣中小企業最多，台灣基層農漁民最辛苦，當兩岸關係惡化，甚至有可能終止ECFA的時候，受害最深的一定是中小企業、一定是農漁民朋友們，更何況兩岸如果嚴重對立，戰爭的風險，沒有一位能逃得過。這時候為了台灣好，為了我們同胞好，我們冒著對民進黨不做事、只會抹紅、只會抹黑的風險，副主席夏立言堅持去做對的事情，我們可以當面表達台灣對軍演的不滿跟憂慮，但我們也希望解決我們台生、台胞、台商的問題，能夠化解ECFA終止的危機，也希望緩和兩岸對立。我必須要說夏副主席與這些同志們是很有勇氣的、很有決心的，我們知道會不同意見、會有反彈，但國民黨就是要堅持做對的事情，最困難的時候，我們要堅持我們對的事情，就是愛台灣，我們必須親美友日和陸，一起來做，大家說對不對？

面對年底選舉，我們要結合社會各界的力量，不只我們的正藍，還要讓更多中間選民、年輕選民認同我們。我們的優勢是過去這14位現任的縣市長，每一位的表現就秉持一個原則，為人民拚好日子，讓大家能過好日子。這是我們國民黨的優勢，但我們不能只靠這個優勢，我們還有很多縣市，我們需要提出更好的候選人，讓符合「中道、理性、穩健、務實」的候選人能受到社會各界的肯定。這次我們提出的候選人，每一位都符合中道、理性、穩健、務實的標準，每一位都是實實在在做事情，做實事、做好事、做對的事情，我們給他們加油、鼓勵。

大家看到這22縣市我們提出的候選人，實實在在做好事情、做對的事情，我相信，除了連任的11位以外，我們還有很大特色，我們有「十全十美」的女力。我們兩位最傑出的現任直轄市長，侯市長，我們這22位大家要一起努力，是一支球隊。我們秀燕，除了這22位，還有一個特別的責任，就是這10位女力要發揮最強戰力。

我們是一個團隊，大家一起為台灣，為所有民眾、「為你拚好日子」！年底是一個團結戰鬥的選戰，我們不怕困難，我們不怕民進黨任何抹黑、任何攻擊，我們團結起來，相信只要我們的力量共同團結起來，我們年底一定勝利成功，國民黨加油！我們團結勝利！謝謝大家。