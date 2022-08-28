快訊／國民黨全代會爆發肢體衝突　徐正文鬧場眼鏡被打掉

記者蘇晏男、羅婉庭／台北報導

國民黨28日全代會爆發肢體衝，國民黨中央委員徐正文發表提案時與其他黨代表發生拉扯，徐則動手推人，衝突中自己的眼鏡都被打掉、跌倒在地。

▲徐正文出手推其他黨代表。（圖／記者李毓康攝）

國民黨全代會28日下午處理一般提案，黨員為第四案吵得不可開交，但黨前副祕書長曾永權仍表示進入第五案，而第五案提案人徐正文一發言，就說依據議事規則，現場覆議第四案，覆議超過100人就得表決；徐也說，代表是不是最高權力機構？引起現場多人發聲力挺。

黨主發會主委許宇甄回應，第四案並沒有針對常委改制，「今年並沒有這個提案」；曾永權也說沒有所謂臨時提案，所以第四案就交原處。但徐正文未埋單這說法，再次向黨代表喊話，黨代表是國民黨最高權力機構；徐還向黨主席朱立倫喊話，請黨中央聘他為黨史館長，民進黨誰敢來抄國民黨黨史，「我就把汽油桶綁在這邊，大家一起同歸於盡好不好」。

▲旁人拉開徐正文及黨代表。（圖／記者李毓康攝）

接著，曾永權表示，現在是針對第五案內容發言，沒有程序問題；然而該由徐正文發言時，黨部遲遲不給麥克風，徐大喊為什麼不給他麥克風，曾又一直說第五案請他發言，最後麥克風仍落入他手中。

曾永權依第五案發言時表示，喊話黨代表要跟黨中央一起攜手，把政權拿回來，並盼國民黨可以執政所有縣市，讓黨所有中央委員當顧問，才能「搶糧、搶錢、搶地盤」。不過這話一說完，徐重文又喊話要覆議，只不過現場已開始有人不滿徐重文鬧場，紛紛發聲譴責，但沒人料到，最後演變成肢體衝突，徐重文的眼鏡還被打掉。

▼徐正文鬧場，眼鏡被打掉。（圖／記者羅婉庭攝）