全代會提李登輝、18歲公民權　朱立倫：除了正藍也要中間選民





▲黨主席朱立倫致詞 。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導



國民黨今（28）日在桃園舉行第21屆第2次全國代表大會，黨主席朱立倫致詞時表示，面對年底選舉，我們要結合社會各界的力量，不只是正藍，更要爭取更多中間選民、年輕選民的認同。國民黨這次提出所有的縣市長候選人都符合中道、理性、穩健、務實的標準，每位都實實在在做事情，我們不怕民進黨的抹黑、攻擊，相信只要共同團結，年底一定會勝利成功。

朱立倫表示，國民黨除了支持18歲公民權，同時要讓更多年輕人透過我們革實院各種營隊、多元的培訓，讓年輕人擔任黨內重要幹部。他也提及，前總統李登輝執政時，國民黨推動台灣的民主化；前總統馬英九執政的時候，國家堅定維持區域的和平，給予人民和平的台灣。

全代會開幕式以國球「棒球」為主題，國民黨直轄市及縣市長參選人依序出列，從「總教練」朱立倫手中接下棒球棒，並在擺出強棒出擊的「全壘打預告」姿勢後揮棒，象徵擊出全壘打的信心；最後，朱立倫與所有國民黨提名直轄市及縣市長參選人共同高喊「為你拼！好日子！」口號，展現國民黨團結氛圍，齊心全力爭取年底選戰的勝利！





▲侯友宜與朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

朱立倫開幕致詞全文如下：

今年是團結勝利之年，國民面對過去、面對現在、期待未來，我們永遠跟所有台灣的民意站在一起，我們一定會結合社會各界力量，讓更多的中間選民、更多年輕選民來支持國民黨。我們的正藍要越來越大，我們的力量要越來越強，國民黨的中心主軸就是顧民生、顧台灣，我們永遠愛這塊土地。

從過去歷史來看，我們都很清楚，我們的前輩、創黨的總理，最早就提出要收復台灣，先總統蔣公光復了台灣，也同時保護了台灣；經國先生執政時，全民共同建設台灣，才有今天台灣一切經濟的基礎；李登輝前總統執政的時候，國民黨推動台灣的民主化，讓台灣有民主的今天；馬英九總統執政的時候，我們堅定維持區域的和平，讓我們有和平的台灣，不管是從最早開始，我們守護民主、保護台灣、到建設台灣、民主台灣、到和平台灣，都是國民黨歷代執政者、歷代的領導者，以及全體黨員同志大家起努力的成果。

回顧過去、面對未來，我們一定要永遠捍衛中華民國，維護我們的民主自由，同時要堅定的讓我們這個區域和平，這是國民黨最重要的歷史任務，也是相對於其他政黨，我們不但捍衛中華民國，我們守護民主自由，同時我們能維護整個區域的和平，我們要顧台灣、要保民主、要拚未來，這是我們放在中央黨部門口，每天大家看到的，最重要就是我們在任何危險的時候，我們都能秉持這樣的決心，這也是我們國民黨最重要的價值，我們捍衛中華民國、我們守護台灣、我們堅定地守護我們的民主，也希望我們的區域和平。

過去這一年來，在各位指教之下，所有黨員先進的協助之下，我們不斷改革、不斷改變，改革一定是辛苦的，一定有很多困難，但是如果「今天不做，明天就會後悔」，我們一定要堅定做下去！

國民黨有很多忠貞黨員要找回來，很多年輕的新秀要請他加入國民黨，我們推動「同舟計畫」，不到一年的情況，我們增加了七萬多黨員，謝謝很多好朋友，我們讓很多年輕人、讓很多原來不認識國民黨的朋友，今天共同加入國民黨，我們不但要壯大我們的正藍，更要提昇我們的戰鬥力，過去這段期間，我們國民黨中央跟立法院黨團以及智庫三合一，來發揮我們最大的戰鬥力，同時我們跟地方議會、民間團體共同結合，對於任何民進黨執政不公不義的事情，或是地方關心的議題，我們能積極守護、積極捍衛，同時我們也邀請很多學者專家到中常會，提出很多先進的看法，讓我們跟社會力量能結合在一起。

各位好同志們，沒有年輕世代，就沒有我們的未來，我們要讓年輕人在國民黨更有機會，這次我們大膽地讓青年加權空前達到百分之百，這屆提名的議員與地方候選人有153位年輕人，我們給他們加油鼓勵！我們不但支持18歲公民權，我們同時要讓更多年輕人透過我們革實院各種營隊、多元的培訓，讓他成為我們最重要的幹部，同時我也跟大家報告，在黨最困難的時候，我們也願意重新恢復「中山獎學金」，同時開創了「孫運璿獎金」，培訓優秀的人才，讓國民黨連結世界，讓科技人才成為我們的未來。

國民黨的中心理念，我們除了守護台灣，我們更重要是要連結世界，大家都很清楚，今天美國是民主自由的最重要的領導者，我們要回到美國，親美本來就是國民黨的立場，我們有需要知日友日，友日也是我們既定的政策，更重要我們在兩岸關係上要能交流、對話，而不是如同民進黨每天交惡、對抗，這就是我們愛台灣就必須要「親美、友日、和陸」，這樣重要政策絕對要繼續推動、繼續執行。

各位黨員新進、各位同志，我們回到美國，重新開設駐美代表處，不只美方朋友非常歡迎，我們美國的支持者、僑界更是充滿熱情，提供所有協助。這段期間，除了對美關係、包括對日本、對歐洲、對亞洲各國，只要有機會，我見到大家的時候，都一定強調國民黨是創建中華民國，國民黨是捍衛中華民國，國民黨是最愛台灣的政黨我們，永遠連結世界，讓大家能夠了解國民黨的中心思想，以及愛台灣、捍衛中華民國的立場。

從我就任黨主席開始，我們這一年來，我們跟中國大陸繼續交流、繼續保持溝通管道，我們在野，可以用民間的力量，能降低兩岸敵意、能協助很多在大陸工作、生活、求學、經商的朋友，還有解決很多中小企業、農漁民碰到的困難，當然，不做最簡單，不接觸、不去碰、不會被罵，但是我們要問一問，今天在大陸各地有我們自己同胞、自己的台商、自己的台生、自己的台胞朋友們，過去將近三年，因為疫情關係，因為兩岸氣氛，沒有人管他們，如同棄兒一樣，遇到問題需要解決。

同樣，台灣中小企業最多，台灣基層農漁民最辛苦，當兩岸關係惡化，甚至有可能終止ECFA的時候，受害最深的一定是中小企業、一定是農漁民朋友們，更何況兩岸如果嚴重對立，戰爭的風險，沒有一位能逃得過。這時候為了台灣好，為了我們同胞好，我們冒著對民進黨不做事、只會抹紅、只會抹黑的風險，副主席夏立言堅持去做對的事情，我們可以當面表達台灣對軍演的不滿跟憂慮，但我們也希望解決我們台生、台胞、台商的問題，能夠化解ECFA終止的危機，也希望緩和兩岸對立。我必須要說夏副主席與這些同志們是很有勇氣的、很有決心的，我們知道會不同意見、會有反彈，但國民黨就是要堅持做對的事情，最困難的時候，我們要堅持我們對的事情，就是愛台灣，我們必須親美友日和陸，一起來做，大家說對不對？

面對年底選舉，我們要結合社會各界的力量，不只我們的正藍，還要讓更多中間選民、年輕選民認同我們。我們的優勢是過去這14位現任的縣市長，每一位的表現就秉持一個原則，為人民拚好日子，讓大家能過好日子。這是我們國民黨的優勢，但我們不能只靠這個優勢，我們還有很多縣市，我們需要提出更好的候選人，讓符合「中道、理性、穩健、務實」的候選人能受到社會各界的肯定。這次我們提出的候選人，每一位都符合中道、理性、穩健、務實的標準，每一位都是實實在在做事情，做實事、做好事、做對的事情，我們給他們加油、鼓勵。

大家看到這22縣市我們提出的候選人，實實在在做好事情、做對的事情，我相信，除了連任的11位以外，我們還有很大特色，我們有「十全十美」的女力。我們兩位最傑出的現任直轄市長，侯市長，我們這22位大家要一起努力，是一支球隊。我們秀燕，除了這22位，還有一個特別的責任，就是這10位女力要發揮最強戰力。

我們是一個團隊，大家一起為台灣，為所有民眾、「為你拚好日子」！年底是一個團結戰鬥的選戰，我們不怕困難，我們不怕民進黨任何抹黑、任何攻擊，我們團結起來，相信只要我們的力量共同團結起來，我們年底一定勝利成功，國民黨加油！我們團結勝利！謝謝大家！

▲在黨主席朱立倫帶領下黨提名直轄市市長及縣市長候選同志一齊上台展現團結。（圖／記者李毓康攝）