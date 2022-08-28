「民進黨只會關門罵自己人」　朱立倫替夏立言反擊：他們做了什麼？

▲朱立倫28日出席國民黨全代會 。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨副主席夏立言結束中國大陸訪問，昨天搭機飛抵台灣，夏對外表示國民黨做到兩岸溝通，然而陸委會則呼籲在野黨不應落入中共營造的劣質陷阱中。對此，國民黨主席朱立倫表示，國民黨願意冒著抹紅、抹黑的風險，希望為台灣降低戰爭風險，且也當著表達對軍演的不滿與憂慮，但民進黨只會關起門來罵自己人，沒有辦法為台灣人解決問題。

朱立倫28上午出席全代會，他受訪時對於陸委會呼籲在野黨不應落入中共營造的劣質陷阱中表示，最近他跟很多國際友人見面，包括有美、日的重要專家，大家都非常肯定兩岸一定要有交流、對話，才能降低風險，而他則提出「2D」，也就是國防（defense）、對話（dialogue）。

朱立倫說，在最辛苦、最困難時後，是國民黨願意冒民進黨抹紅、抹黑的最大風險，希望為台灣降低戰爭風險、降低因對抗所傷害的經濟、降低所有中小企業、農漁民，以及台胞、台生、台商的困難；這是為人民做事情的時候，但民進黨只會關起門來罵自己人，沒有辦法為台灣人解決問題。



朱立倫強調，夏立言當著對岸的面，強力表達對軍演的不滿與憂慮，連數據都講出來，但民進黨除了關起門來喊一喊，做了什麼？相信民眾看得很清楚。如果民進黨持續只管選舉，不顧國安、不管中小企業、農漁民權益，以及人民的生計，相信民眾也會看清這政黨是完全不負責任的政黨、只搞政治對抗的政黨。

針對無人機多次侵擾金門，連崗哨都被拍到，是否認為抗中保台淪口號？朱立倫表示，國防要有策略、方法，他跟國外盟友見面都講到，怎麼樣讓台灣國防隨科技時代精進，這方面有好多國家都有好的案例可以參考，但很訝異民進黨除喊口號，沒有具體做法。