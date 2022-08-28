鄭寶清選桃園　 民進黨：延續鄭文燦政績才是目標

▲鄭寶清宣布參選桃園市長。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）



文／中央社記者賴于榛台北27日電

民進黨前立委鄭寶清27日晚間宣布參選桃園市長。民進黨回應說，桃園這場選戰最重要的就是守住桃園市長鄭文燦與團隊，在這8年的努力成果與高滿意度，讓民進黨的理念和價值可以延續。

民進黨前立委鄭寶清近日頻頻對桃園選戰提出反對意見，27日晚間在「董事長開講」網路直播節目更說，為桃園下一代更美好的未來、成為民主之光，他宣布參選桃園市長。

民進黨發言人黃彩玲隨後透過媒體群組回應表示，民進黨提名機制是由全代會無異議通過的提名辦法來辦理，此次縣市長提名，名義上雖大部分為徵召，但只要有競爭的選區，都會以民調作為主要參考，並經選對會與中執會討論後通過提名。

黃彩玲說，所謂黑箱或不民主說法，不僅不是事實，更是惡意的謠言；對於這類說法，民進黨必須嚴正駁斥。

黃彩玲指出，年底這場桃園選戰，最重要的就是守住鄭文燦與團隊在這8年的努力成果與高滿意度，讓民進黨的理念和價值可以延續，這也是民進黨支持者最掛心與期盼的。

她解釋，有關特定人士提到的民調未公布和制度問題，首先，民進黨提名是由全代會無異議通過的提名辦法辦理，這就是民主的制度；其次，選對會是由民進黨主席蔡英文親自召集副總統賴清德、行政院長蘇貞昌和黨內許多代表組成，且充分討論人選。

黃彩玲表示，選對會成員不僅皆曾擔任重要職務，亦是民進黨最有選舉經驗者，無論在黨內或在社會上都極具有公信力。

黃彩玲說，第三是此次提名，名義上大部分雖是徵召，但實質上有競爭的地方、縣市，都會以民調數字作為主要的參考；之所以不對外公布民調，是因為民調結果有輸有贏，讓競爭者留有餘地，並希望能對於事後的整合有所助益。

黃彩玲強調，鄭文燦執政期間，在桃園都獲得民眾很高的滿意度和肯定，這也是中央和地方執政的成果；民進黨一定會團結上下，全力以赴，捍衛價值，守住桃園執政成果，繼續為桃園市民帶來進步與幸福。