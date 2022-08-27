柯志恩寵物政策遭爆「抄來的」！黃捷傻眼：全是我公聽會內容

▲黃捷表示，柯志恩的寵物政策「全都是抄我的公聽會內容」。（示意圖／翻攝柯志恩臉書、翻攝黃捷臉書）



記者柯振中／綜合報導

國民黨高雄市長參選人柯志恩提出「寵物政策」，想從毛小孩家長的角度著手拉票。不過，無黨籍高雄市議員黃捷痛批，看完寵物政策覺得眼熟，原來竟是「從問題現況到政策建議全都是抄我的公聽會內容」，也讓她忍不住開酸，想把她當智庫是無所謂，但下次收割工作成果前，至少要大方承認「取材自黃捷議員」。

柯志恩26日表示，當天是國際狗狗日，而依據數據，近年來家中有養寵物的人愈來愈多，農委會也推估，高雄110年度家犬的數量為10萬隻、家貓則是8.8萬隻，因此高雄也是全台第五大的寵物城市。

不過，柯志恩說，毛小孩數量成長的同時，高雄的陪伴動物管理仍有許多不足之處，進而衍生寵物與市民、飼主與非飼主之間的衝突。

因此，柯志恩提出4大政策願景，要科學化增設寵物公園與活動區、並訂立「民間推動設置寵物公園與活動區辦法」，讓公私協力一起推動、還要訂定「寵物友善空間設置標準要點」，提升寵物空間相關的軟硬體標準，讓毛小孩有安全、安心的活動區域、增加棟保預算，重視動保行政，從資源與人力強化高雄動保的質與量。

▲黃捷說，若柯志恩將她當智庫，她當然不介意，但希望下次收割之前，要大方承認「取材自黃捷議員」。（圖／翻攝黃捷臉書）



不過，柯志恩的寵物政策提出後，黃捷忍不住痛批，剛開始看到時覺得很眼熟，細看才發現，「原來從問題現況到政策建議全都是抄我的公聽會內容。」

黃捷指出，柯志恩將她當成智庫，她當然不介意，但希望下次收割工作成果來發表以前，至少要大方承認「取材自黃捷議員」。

黃捷提到，他去年召開公聽會後提出的建議，都有與市府持續共同推動，目前也在逐步增設社區型寵物公園、訂定寵物公園設置辦法及友善設施要點，並逐年增加動保人力，努力完善寵物制度。

黃捷說，希望柯志恩不要用蜻蜓點水般的方式討論問題，動保政策寫得洋洋灑灑，卻通篇看不到新的見解，「全部撿現成的，實在太偷懶！」

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