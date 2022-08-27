快訊／鄭寶清宣布參選桃園市長　四腳督正式成形

▲民進黨前立委鄭寶清。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨籍前立委鄭寶清連日來頻上談話性媒體，慨嘆民進黨已背離創黨的民主精神，他日前透露，27日晚間會出席《董事長開講》粉絲見面會並且有重大消息，鄭寶清27日正式宣布他將參選桃園市長，為民主留下火種。

民進黨桃園市長參選原人選、前新竹市長林智堅因論文被認定抄襲退選。對於下一步，林智堅說，「未來，會透過救濟手段，持續對於不論是台大碩士被取消部分，持續做一個爭取。」至於桃園市長之位，確定改由立委鄭運鵬角逐。

對此，鄭寶清曾批評，「走了抄襲的，來了挺抄襲的」，更傳出他將在27日宣布參選與否。而對於黨內分裂可能性，鄭運鵬20日晚間接受電視政論節目專訪說，與鄭寶清曾在第九屆立委是同事，鄭寶清應該可以相信自己的人格，「我也相信他的智慧」，但鄭寶清仍不領情，稱「不要低估人民的智慧」。

鄭寶清24日再有動作，強調自己不會梗圖，也不懂拍照，只會一步一腳印，無畏強權為人民發聲，「我想為年輕人打好底氣，我想為孩子們立下典範，我走過桃園每一塊土地，是因為我想讓故鄉的每一個人可以安居樂業」，浮出水面參選的態勢漸趨明顯。如今，鄭寶清27日正式於《董事長開講》粉絲見面會宣布投入桃園市長選舉。

對於民眾提問，要把票投給誰才能讓民進黨落選？鄭寶清說，選舉最重要的是選出一個有核心價值的候選人，就像開車要去高雄，若沒有目標，車子再好永遠都不會到高雄，反之，不管用什麼方式都能達成目標。同理，候選人只要清廉、勤政、愛鄉土都是好的，若沒有誠信則不應該給予支持，讓該候選人落選。

鄭寶清指出，食衣住行育樂，最大滿足在於居住，然而，現在年輕人買房卻有困難，他保證當選後，年輕人在桃園買房子20%自備款由政府來籌措，用容積換住宅，不花一塊錢就能達成。

鄭寶清舉例，假設建商蓋8樓，政府可以特別允許容積增加到10樓，增加的那2樓，1樓給建商、1樓給政府成立基金，「房子價值100萬，自備款200萬，這個房子可以直接幫5個年輕人買房子 用租房子的錢還貸款就好」。