柯志恩提4點寵物政見　黃捷怒控「撿現成太偷懶」：全抄我的

▲黃捷怒控柯志恩提出的寵物政見是抄襲她的公聽會內容。（圖／翻攝自黃捷臉書）

記者許宥孺／高雄報導

昨（２６日）是國際狗狗日，國民黨高雄市長參選人柯志恩提出4點寵物政策，不過今日，高雄市議員黃捷卻跳出來指控，「從問題現況到政策建議全都是抄我的公聽會內容」，直呼：「想找我當智庫就大方承認」。

柯志恩昨日於臉書表示，根據農委會推估110年數據，高雄的家犬數量是10萬、家貓則達8.8萬，是全國第五大的寵物城市。她認為，高雄有潛力成為兼顧寵物與市民、飼主與非飼主權益的國際友善動物大城，因此提出4項願景。

▲柯志恩於國際狗狗日提出4項寵物政見。（圖／記者翻攝自柯志恩臉書）

不過黃捷今日指控，看到柯志恩發表寵物政策，頓時覺得眼熟，原來從問題現況到政策建議全都是抄她的公聽會內容，「柯志恩把我當智庫，我是不介意啦！不過下次要收割我的工作成果來發表前，至少大方承認『取材自黃捷議員』好嗎？」

黃捷表示，她去年召開公聽會後提出的建議，都有與市府持續共同推動中，目前也逐步在增設社區型寵物公園、訂定寵物公園設置辦法及友善設施要點，並逐年增加動保人力，努力完善寵物制度。

黃捷怒批，請柯志恩不要蜻蜓點水的討論問題，動保政策寫的洋洋灑灑，通篇看不到新的見解，全部撿現成的，實在太偷懶！

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