　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭寶清宣布參選桃園　鄭運鵬競辦回應了！

▲▼鄭寶清。（圖／翻攝自Facebook／鄭寶清）

▲鄭寶清將參選桃園市長。（圖／翻攝自Facebook／鄭寶清）

中央社

民進黨前立委鄭寶清宣布參選桃園市長。民進黨、國民黨和民眾黨桃園市長參選人也各自透過選辦回應，尊重鄭寶清的參選權利。

鄭寶清今天晚間出席「董事長開講」粉絲見面會時說，為桃園下一代更美好的未來、成為民主之光，將參選桃園市長。桃園市長參選人目前已有國民黨籍張善政、民進黨籍鄭運鵬及民眾黨籍賴香伶。

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（23）日針對藍營批評美福大火時是隱形立委時指出，身為蘆竹在地立委，在臉書上都有寫，張善政不用功，為了選舉汙衊別人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭運鵬競辦政策平台召集人林飛帆表示，民主社會每個人都有參選的權利，但每個政黨都會提出自己的候選人爭取選民支持，「鄭寶清宣布脫黨參選，是他的決定，但延續桃園光榮市政成績，是我們無可迴避的責任」。

賴香伶透過競辦表示，對於鄭寶清的苦心與決心，表示尊重也感佩；民進黨沒有辦理初選、直接指定徵召桃園市提名人選，才會導致鄭寶清宣布違紀參選，這是民進黨的民主倒退，失去它原本核心價值。

張善政競辦發言人曾俊豪指出，張善政尊重鄭寶清宣布參選的決定，鄭寶清是受到許多人尊敬的政壇人士，也絕對相信他經過深思熟慮、天人交戰；無論對手是誰，張善政都會照著自己步調勤走基層。

▼桃園市長白藍綠參選人，左起賴香伶、張善政、鄭運鵬。（合成圖／記者屠惠剛、張一中、黃國霖攝）

▲▼桃園市長參選人，左起賴香伶、張善政、鄭運鵬。（合成圖／記者屠惠剛、張一中、黃國霖攝）

►馬卡龍色「泡麵碗」買一送一！不只可愛還超好用

►一穿就有「女團腿」！石墨烯孅塑褲才899元

ET快訊
誰能成為「下一任總統」民調曝光　吳子嘉：他搶賴清德4%就贏了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陸委會：夏立言赴陸「呼應對岸統戰」　絲毫不在意國內廣大民意

誰能成為「下一任總統」民調曝光　吳子嘉：他搶賴清德4%就贏了

鄭寶清宣布參選桃園　鄭運鵬競辦回應了！

黃捷怒控抄襲動保政見　柯志恩還原38頁公聽會紀錄：收割的才是她

柯志恩寵物政策遭爆「抄來的」！黃捷傻眼：全是我公聽會內容

柯志恩提4點寵物政見　黃捷怒控「撿現成太偷懶」：全抄我的

快訊／鄭寶清宣布參選桃園市長　四腳督正式成形

夏立言返台基進黨接機抗議喊「台奸」　國民黨2問：你們又做了什麼？

她揭林智堅論文案因助理1舉動而起　點名5人才是「毀林小組」

夏立言「出訪坦蕩蕩」：有心人士刻意抹黑　政府不感謝反打擊？

便當夫人4歲兒腦癌229天離世 她自責淚：是不是把他生壞了

翁瞇眼一下...車衝落邊坡　10歲孫鎮定先確認爺安危

遇違停！騎士勸移車17次　駕駛不聽反嗆：有病啊

高雄球棒隊出沒攔車猛砸窗　2阿嬤奮勇勸架！網：Respect

《流星花園》王東跳起來暴打老婆！ 「懷孕」也不放過...道歉硬拗：解脫了

3歲妹飯盛湯匙餵哥吃　媽全程拍下笑：相反吧？

妹子解剖課徒手抓青蛙　崩潰尖叫：怎麼這麼肥

三寶神之傾角靠左右轉　網：壓車外內外沒毛病XD

趙小僑帶女兒回家「婆婆抱孫哭了」　劉子銓「狂聞她嫩腳」超寵親不停

回憶殺！39歲敖犬《電司》地板動作　「可米小子」曾少宗獨唱《求愛復刻版》

陸委會：夏立言赴陸「呼應對岸統戰」　絲毫不在意國內廣大民意

誰能成為「下一任總統」民調曝光　吳子嘉：他搶賴清德4%就贏了

鄭寶清宣布參選桃園　鄭運鵬競辦回應了！

黃捷怒控抄襲動保政見　柯志恩還原38頁公聽會紀錄：收割的才是她

柯志恩寵物政策遭爆「抄來的」！黃捷傻眼：全是我公聽會內容

柯志恩提4點寵物政見　黃捷怒控「撿現成太偷懶」：全抄我的

快訊／鄭寶清宣布參選桃園市長　四腳督正式成形

夏立言返台基進黨接機抗議喊「台奸」　國民黨2問：你們又做了什麼？

她揭林智堅論文案因助理1舉動而起　點名5人才是「毀林小組」

夏立言「出訪坦蕩蕩」：有心人士刻意抹黑　政府不感謝反打擊？

臉上腫塊確診是腫瘤！醫告知動刀「一定破相」　31歲男星當場落淚

S2O特別套餐驚見「女體盛」辣妹躺平任食！　一客要價100萬買氣超旺

孟美岐公開電話錄音！被渣男友欺騙「淪為小三」崩潰：我失去一切

安柏赫德手頭緊求助大咖好友！　瑪格羅比、克莉絲汀史都華無情拒絕

快訊／渡劫閃電深夜再現　雲林民眾：天上的日光燈壞了！

獅猿3連戰最終回　陳冠宇對決潘威倫

快訊／嘉義深夜狂打雷「80秒閃不停」　氣象局發2縣市雷雨警示

又有軍事據點遭「無人機」刺探 　疑似「小金門」畫面微博瘋傳

呂捷遭廢死支持者嗆聲！列4點回擊狂打臉：講什麼天方夜譚？

MIRROR舞者重傷1個月「比預期進步」　父曝最新情況求查事發原因

小巷遇「假摔哥」move倒地！ 連狗都懶得理...網笑瘋:剛入行

相關新聞

黃捷怒控抄襲動保政見　柯志恩反擊：收割的才是她

黃捷怒控抄襲動保政見　柯志恩反擊：收割的才是她

國民黨高雄市長參選人柯志恩提出4點寵物政策，遭市議員黃捷指控抄襲她在2021年召開公聽會提出建議。柯志恩團隊則是還原這場公聽會38頁會議紀錄，指出黃捷當時是主持人，非與談人，質疑「似乎覺得開了場公聽會，就可以把學者專家、動保團體所動保政策納為己有」，怒批「收割別人政策的正是黃捷」。

柯志恩提寵物政策　黃捷傻眼：全是我公聽會內容

柯志恩提寵物政策　黃捷傻眼：全是我公聽會內容

柯志恩提4點寵物政見　黃捷怒控：全抄我的

柯志恩提4點寵物政見　黃捷怒控：全抄我的

快訊／鄭寶清宣布參選桃園市長　四腳督正式成形

快訊／鄭寶清宣布參選桃園市長　四腳督正式成形

「選票別浪費給侯友宜」　林佳龍轟：出售社宅對不起新北市青年

「選票別浪費給侯友宜」　林佳龍轟：出售社宅對不起新北市青年

關鍵字：

2022九合一大選2022桃園市長鄭運鵬鄭寶清

讀者迴響

最夯影音

更多
便當夫人4歲兒腦癌229天離世 她自責淚：是不是把他生壞了

便當夫人4歲兒腦癌229天離世 她自責淚：是不是把他生壞了
翁瞇眼一下...車衝落邊坡　10歲孫鎮定先確認爺安危

翁瞇眼一下...車衝落邊坡　10歲孫鎮定先確認爺安危

遇違停！騎士勸移車17次　駕駛不聽反嗆：有病啊

遇違停！騎士勸移車17次　駕駛不聽反嗆：有病啊

高雄球棒隊出沒攔車猛砸窗　2阿嬤奮勇勸架！網：Respect

高雄球棒隊出沒攔車猛砸窗　2阿嬤奮勇勸架！網：Respect

《流星花園》王東跳起來暴打老婆！ 「懷孕」也不放過...道歉硬拗：解脫了

《流星花園》王東跳起來暴打老婆！ 「懷孕」也不放過...道歉硬拗：解脫了

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面