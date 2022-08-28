「溪口客家文化館」重開館　打造「尋根溯源」「交融共存」新處所

▲「溪口客家文化館」重啟開館 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

在客委會的大力支持和經費協助下，重新規劃與整修的溪口客家文化館27日重新開館。客委會主委楊長鎮指出，嘉義縣溪口、水上、中埔和梅山等地都有客家族群，他們都非常關心客家文化，溪口客家文化館帶動了客家意識與尋根的認同，令人感動。

溪口客家文化館前身為日式建築「舊衛生所」，溪口鄉公所2008年整修閒置空間再利用，2009年10月開館，已辦理近千場客家主題展演活動與教育研習。

由於營運多年的文化館建築體樑柱出現多處裂損及漏水，鄉長孫維聰顧及觀展民眾安危與對展品的愛護，碌力奔勞尋找財源，在嘉義縣長翁章梁和立委陳明文協助下，爭取客委會639萬修繕經費。

客家文化館原定年初開館，因疫情多次延期，27日由翁章梁、陳明文、楊長鎮、孫維聰、縣議員劉雅文和地方各界熱鬧慶祝開館，並舉辦「飛躍吧！溪客－2022慶開館」系列活動，包含首度發表的「源遠流敞溪口的血脈」紀錄片，以及精選溪口老照片特展，並從特展延伸「尋幽探訪」送好禮活動，民眾可以親臨老照片現場，感受溪口鄉獨特的人文氛圍與時間洗禮後的樣貌。

鄉長孫維聰說，溪口客家文化館重新開館，透過多層次創新的展演規劃，帶給民眾溪口客家的新視界，完整呈現溪口「尋根溯源」與「族群融合」的當代特色，以嶄新樣貌歡迎民眾來溪口作客。



「開館特展」以「溪口第一」、「世代表情」、「百年教育」、「公共建設」、「特色地景」、「溪口猜一猜」為六大主題，搭配「常民生活」場景，讓民眾不僅觀賞溪口過往風華，更可跟著老照片延伸至周遭街區，進行一段「穿越時空溪口之旅」，與老照片現況實景合照，上傳臉書並打卡標註「溪口客家文化館」，就可獲得限量神秘開館禮。



「藝術新創工作坊」邀請多年來參與溪口鄉藝術特展的優秀創作者，帶來8種類型精采體驗，有捏麵（陳美麗）、羊毛氈（蔡欣倚）、種子（劉素桂）、陶土（劉郁星）、鋁線（蘇麗娟）、金箔（林嘉鈴）和防疫皂（劉淑秋）等，並結合登錄「嘉義縣無形文化資產」的溪口布袋戲布景彩繪大師－陳明山老師，規劃「布馬新創文化體驗」工作坊，將源自於廣東饒平、曾經盛行於溪口的滑稽逗趣和反諷戲碼重現。

翁章梁指出，嘉義縣很多聚落存在著客家血脈，客家後裔無論會不會講客家話，客家文化都在，客家文化館象徵客家人對文化與傳承的認同，尤其很多客家文化和精神具有正面價值，值得大家學習。

重新整修的「溪口客家文化館」，將覆蓋輕鋼架卸除，露出完整檜木屋頂，保留原有衛生所隔間，以玻璃框架呈現通透明亮的整體空間，不但賦予老建築新使命，也將成為鄉民「尋根溯源」與認識族群「交融共存」的處所，更是旅客進入溪口的文化觀光旅遊服務諮詢站。