化身救援小英雄　大台南交通教育主題館兒童交通安全營啟動

▲大台南交通教育主題館兒童交通安全營」正式展開。現場邀請50組小朋友與家長，聯合人氣卡通「救援小英雄波力」中的救援小隊，一起透過闖關趣味體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市黃偉哲市長27日宣布「大台南交通教育主題館兒童交通安全營」正式展開。現場邀請50組小朋友與家長，聯合人氣卡通「救援小英雄波力」中的救援小隊，一起透過闖關趣味體驗，培養孩童正確用路習慣，共同守護交通安全。

活動期間，大台南交通教育主題館，也以波力卡通人物與場景布置，開放讓家長帶小朋友到現場拍照，歡迎一同參觀交通教育主題館。

台南一直是旅遊熱門城市，市政府除致力於交通監控與疏導、拓展交通建設，也積極推廣交通安全教育。黃偉哲市長表示，市府相當重視交通安全觀念向下扎根工作，偋除教條式宣導方式，透過多元宣導管道以及活潑有趣的活動，讓正確道安觀念能夠以潛移默化方式深入民眾心中。「大台南交通教育主題館」是全國唯一由地方政府主辦，結合科技互動體驗的交通教育主題場館，隨著疫情趨緩，主題館特別舉辦「兒童交通安全營」，希望結合知名交通安全卡通英雄的影響力，加強小朋友交通安全教育，從小培養正確的道路安全觀念。

交通局局長王銘德表示，交通安全營活動規劃了人氣卡通波力場景，讓小朋友化身救援小英雄進行闖關，共有四大主題關卡：小小交警出任務、交通標誌拼拼樂、遵守交通我最行、我會安全過馬路。希望藉由寓教娛樂的闖關方式，讓小朋友對於交通標誌識別、交警交通指示，與如何安全過馬路等有基本認識，從小培養交通安全認知，建立保護自己，也保護其他用路人的觀念。人氣卡通波力的主角安寶、羅伊和赫利將會隨機出現在不同場次與大家一起互動！每個參與活動的小朋友都將獲得闖關駕照，只要完成駕照上所有的關卡挑戰，集滿印章後即可獲得專屬小贈品。

交通局長王銘德指出，9月份為「2022年全國交通安全月」，安排此時舉辦本次活動格外有意義。大台南交通教育主題館「兒童交通安全營」，報名非常踴躍，請家長們注意把握報名機會，接下來還有4梯次活動，包括9月17日、10月15日二個週六的上、下午各一梯次。活動採預約報名制，將分別在9月5日、10月3日上午10時於交通局「運轉台南好交通」臉書粉絲專頁開放表單連結報名，每場限額50名小朋友，每位家長最多可幫2位小朋友報名；因參加名額有限，每位小朋友以參加1場次為限，讓更多小朋友都能參與。

詳細報名訊息可關注「運轉台南好交通」臉書粉絲專頁。交通局長王銘德進一步指出，在10月中旬活動截止前，波力卡通場景都將常設於大台南交通教育主題館，歡迎家長預約參觀，讓小朋友們將正確的交通安全觀念帶回家，時時化身救援小英雄，守護台南市民交通安全！