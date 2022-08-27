外役監逃犯「一年特休5個月」！　醫開酸上班族：通通去反省

記者邱晟軒／綜合報導

台南警員凃明誠、曹瑞傑22日遭外役監逃犯林信吾殺害，引發全國譁然，同時也讓外界高度關注外役監逃逸問題。刑事警察局公布2名外役監犯人仍在逃，其中一位逃犯甚至早在今年3月份就脫逃。對此，胸腔科醫師蘇一峰狠酸「各位台灣人，你一年可以有幾天特休呢？」

花蓮縣自強外役監日前發布通緝，公布2名逃逸受刑人許亞倫、康育豪的照片資料。不過，就有民眾挖出犯罪資料，發現其中一名受刑人康育豪自今年3月返家探視未歸，將近5個月還沒抓到人。

蘇一峰醫師今天在臉書發文貼出一張梗圖開酸，上頭寫「囚犯都能特休5個月，少於五個月的人，通通去反省」。蘇一峰看似無奈地反問網友，「各位台灣人，你一年可以有幾天特休呢？」

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▲刑事局公布自強外役監2脫逃犯長相 全台通緝。（圖／翻攝自批踢踢）

文章曝光後，立刻掀起網友熱烈討論，「當兵都沒有享有這個特休」、「法務部長該下台了！」、「當兵的都好羨慕」、「工作十幾年還是七天特休」、「當兵的都好羨慕」、「我就只能按勞基法」。

針對花蓮外役監逃犯「3月就脫逃」，現在才發通緝令一事。時代力量前立委黃國昌也質疑，法務部矯正署「補破網」。他表示，擔任立委時已針對外役監制度、通緝逃犯查緝系統，提出改善需求。然而法務部矯正署從未正視問題，直到殺警悲劇發生才要補救。

黃國昌痛批，刑事警察局公布的2名花蓮自強外役監逃犯，其中1名早於3月份就脫逃，現在才發布緊急查緝專案，「完全感受不到有任何緊急可言」。他認為若不是因為林信吾殺警案悲劇，社會大眾如今恐怕還被蒙在鼓裡。