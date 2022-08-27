室內威脅更大！誘雙刀男到戶外...13槍制伏　台南警：亢奮又緊張

▲台南市學甲宅港派出所警員李峻安還原雙刀男襲擊過程，表示開槍當下「既亢奮又緊張」。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅、蔡怡萍／台南報導

台南二分局民權派出所22日發生2警追歹徒卻被刀割喉身亡事件，26日台南學甲區宅港派出所又發生男子持雙刀追砍員警，在一個禮拜內2度出現惡徒持刀攻擊員警，所幸昨日李姓員警當下迅速拉開距離、大膽擊發13顆子彈，其中5發打中歹徒四肢並成功制伏，他也說這是第一次實際朝目標開槍，當下其實是「既亢奮又緊張」。

22日二分局民權派出所2名員警遭逃犯林信吾持刀殺害，事件不僅震驚全國，也讓大家重新討論起員警出勤安全，後續效應持續發酵中，不斷有力挺員警大膽適用槍械的聲浪，26日下午這起台南雙刀男意圖追砍員警案例，成為員警實際操作的成功範本。

台南市學甲宅港派出所警員李峻安回憶，昨天下午吳嫌進到派出所表示天氣熱想吹冷氣，因為吳嫌先前有來過好幾次，跟所內幾名員警有認識，並沒有其他異狀，於是有降低戒心、當成一般民眾對待，讓他坐在值班台旁休息，沒想到吳嫌隨後就抽出預藏的雙刀。

▲台南市警察局長方仰寧對於李員大膽用槍非常肯定，決定發布行政獎勵記功1次。



李員說，對方在近距離高舉雙刀，他當下第一反應先牽制吳嫌手腕，出腳將他踹開後，快速跑出派出所，李員表示室內開槍的話擔心跳彈，且室內刀的威脅性比槍還大，才選擇拉開距離、將吳嫌引到戶外，而吳嫌逼近的過程中還念念有詞「你是打不過我的」。

李員先是對空鳴槍警告，但吳嫌仍不聽制止，再度作勢攻擊，李只好朝吳男手腳開槍，一共擊發13發子彈，其中5槍擊中手腳、擦過腹部。

吳男中槍倒地後，員警隨即通報119，將人送往永康奇美醫院戒護救治。初步檢傷，吳男意識清楚，可以對談，生命徵象穩定，沒有波及其他民眾，李員也成功化解危機。

▲台南市警局進行強化戰術三寶訓練。



台南市警局27日早上辦理的強化訓練課程，昨天這起事件也成為最佳範本，南市警局長方仰寧也表示，李員用槍符合警械相關規定，成功制伏歹徒，是平日訓練成果的展現。

方仰寧強調，在警局仍因2名員警殉職悲傷沉重之餘，也馬上規劃召集各分局種子教官進行實際操練，強化「戰術三寶訓練」：保持安全距離、利用適當掩護或掩體、適當使用武器或裝備，並提升員警敵情觀念及接敵技巧，也針對相關員警、遺眷啟動諮商輔導機制，以確保執勤安全及身心健康。

▲▼台南男持雙刀警狂開13槍，雙刀男中彈受傷遭制伏。（圖／翻攝自記者爆料網）