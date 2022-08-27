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被當瘋子　他棄NASA工作回台拚做無人機

【頭家開講】被當瘋子　他棄NASA工作回台拚做無人機

▲羅正方18年前成立經緯航太，察覺無人機在軍事國防的重要性，全心投入研發，銳鳶一代的維修系統目前由經緯負責。

圖文／鏡週刊

近日中國無人機頻頻侵擾台灣，甚至空拍金門崗哨，引起議論，也讓更多人發現無人機的威脅與重要性。

製造無人機的台灣國家隊隊長、經緯航太董事長羅正方曾是野百合學運核心分子，1998年懷著改變台灣的抱負，放棄NASA職務回台，當過政務官、老師，最後選擇投身無人機產業。他專注研發，取得專利、認證，從農業、救災、探勘開始，慢慢切入國防軍事，承製的銳鳶二代年底即將亮相。即使曾遭受冷言冷語，他始終堅持朝著自己認定的正確方向，努力前進。

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「台灣有晶片、感測器、複合材等等，連手機上最好的鏡頭也是我們做的，如果我們用舉國之力來追，把這些東西統整起來，沒有理由輸中國、土耳其、以色列。」羅正方形容，無人機像是空中之眼，可瞄準敵方座標精準攻擊，或做自殺型攻擊，當空軍與敵國數量不對稱時，相對弱小的國家就必須大量使用。

【頭家開講】被當瘋子　他棄NASA工作回台拚做無人機

▲羅正方投入數百萬元打造仿真三維地形模擬系統，無人機試飛前可在裡面做驗證與測試。

被外界稱為「無人機傳教士」，羅正方2004年創立經緯航太，業務以遙感探測、精密導航為主；後應政府徵召，進入國營漢翔航空工業，成為首位非軍人出身的總經理，帶著漢翔轉虧為盈，並規劃TACC（台灣先進複材中心）。彼時雖已有無人機，卻不被重視，羅正方大力鼓吹，「所有人都潑我冷水，都說『（無人機）沒那麼聰明』『這個很難有啦！』」但他心裡已有方向，2008年從漢翔卸任、回歸經緯後，便將父親留給他的上億元資產抵押，全部投入無人機製造。

羅正方曾是NASA的高階工程師，熟悉航太產業。學生時代參與反五輕廠、野百合學運等，「只差沒被關了。」情治單位找上門，父親羅明懋才說出自己曾是白色恐怖受害者，被送到綠島關10年，極力反對獨子碰觸政治。父親飽受折磨的經歷沒嚇退羅正方，他開玩笑說：「就算不幹這些事，黨國體制也會認為政治犯的DNA一定會遺傳。」但之後多花了心思在課業，優異成績讓他逃過被退學的危機。

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▲學生時代羅正方除了野百合學運，也參與許多社會運動如推倒吳鳳銅像。

大三時，羅正方對GPS定位產生興趣，為接觸台灣唯一的衛星接收器，他向工研院自薦當工讀生。研究所專攻GPS，撰寫出台灣該領域的第一篇論文，因此拿到全額獎學金到美國德州念博士。「一邊念書一邊在NASA工作，待了8年，如果沒回來，我就是火星計畫的地面指揮官。」他的語氣裡沒有遺憾，但當時親朋好友都很難接受，「我太太覺得我起肖。但那終究是幫美國人做事，不是為台灣。」

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▲羅正方就讀研究所時專攻台灣GPS衛星導航系統，寫出台灣第一篇GPS相關論文。（羅正方提供）

1998年回台出任台南市建設局長，後來參加民進黨立委初選失利、到成大任教，兼任台灣智庫執行委員。

「我討厭官僚體制，只有自己出來做想做的事，才不用看人家臉色。」羅正方於是離開政界創業。從漢翔回歸經緯後，全部身家都押在無人機，「在漢翔當總經理，民機的部分我們要在國際拉零組件代工訂單，但最有價值的是像波音、空中巴士這種有整合能力的整機輸出。」

【頭家開講】被當瘋子　他棄NASA工作回台拚做無人機

▲羅正方父親羅明懋（右）是白色恐怖受害者，曾被送到綠島服刑十年。（翻攝羅正方臉書）

他把經緯定位為系統整合者，軟硬體盡可能都自製，在台、美、日申請專利，一年維護費逾1千萬元。「最高峰時，必要開銷一個月2,600萬元。我多痛恨颱風、過年過節，放假一天就是50萬元。」帶團隊寫演算法卡關、上線試飛卻墜落，都讓羅正方徹夜難眠，「在宜蘭掉一台農用的，1千多萬元，心痛啊！」

最煎熬的是下週要發薪水，錢卻不知在哪兒，他自嘲地笑了笑，「一個NASA科學家到處拜託、跑3點半，自己過哪需要這樣？一億元來買一塊地等增值就好了。但事情還在努力，不能倒下去。你去Google，除了民間較少機會參與的軍事國防，其他領域第一個用到無人機的絕對是經緯。」

【頭家開講】被當瘋子　他棄NASA工作回台拚做無人機

▲羅正方曾想念軍校，後追隨父親腳步進入成大，服役時擔任神箭部隊戰術射控軍官。（翻攝羅正方臉書）

軍用領域多由中科院負責採購、研發，民間難以切入，經緯就從智慧農業、救災、探勘等著手，「7、8年前做出無人機可噴農藥，沒人要給我噴。」羅正方不只研發，也四處奔走，推動修改、創立無人機相關法規，不讓法律落後於科技。

約莫6年前，經緯前進馬來西亞取得油棕客戶，成為台灣第一家將無人機服務跨入東南亞的企業，同時規劃進軍越南、菲律賓、泰國、印尼農業市場，2019年營收達5億元，近年因為疫情，減至2億元，「各國封邊境啊！而且無人機主要採用者是政府，各國預算都放在防疫，其他都刪減。」

【頭家開講】被當瘋子　他棄NASA工作回台拚做無人機

▲經緯航太已進入馬來西亞農業無人機市場，羅正方曾帶團隊前往展演神農機。（羅正方提供）

台灣、中國關係緊張，加上烏俄戰爭，可說是無人機產業與經緯的轉捩點。國防安全研究院政策分析員陳柏宏提及：「台灣很多零組件都做得很好，如影像處理晶片，卻沒整合在無人機上。台灣不是沒有產業，是沒定位無人機能用在哪裡，如果有市場，業者就會傾全力研發。」

亞創中心成立，羅正方盼望形成產業聚落，他頻喊話國家支持，「給整個產業大單才可以做長遠籌備，請更多工程師、讓生產體系穩定。科技自主、國機國造，打仗的時候就不用像烏克蘭要等。」



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