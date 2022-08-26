諷刺！一堆「豬仔」在柬埔寨受難　柬國副首相公子開2億超跑娶正妹

▲柬國副首相公子開2億超跑娶正妹。（圖／翻自臉書、IG）

圖文／鏡週刊

柬埔寨近幾年淪為詐騙集團毒窟，更讓一堆海外「豬仔」在當地受苦受難，但諷刺的是，現在傳出柬埔寨富豪、同時也是柬國副首相公子的嚴禮，開著全球限量僅20輛的極致超跑，在泰國曼谷街上趴趴走，而且他的妻子，還是一名正妹。

據馬來西亞《光明日報》與《Khmerload》報導，日前有泰國網友指出，就在曼谷的街頭看到一輛相當特殊的超跑，引發眾多網友關注。該名泰國網友指出，這輛超跑是法國的頂尖超跑製造商Bugatti出產的Chiron特殊車款，而且該車款全球僅限量20輛，要價將近新台幣2億元。

由於這輛超跑在曼谷街頭趴趴走，實在「太囂張」，很難不讓人注意，因此大家也相當好奇，到底車主是誰。報導就指出，從過去購買人和車牌上印有特殊「CAMBODIA」（柬埔寨英文名稱）的字樣來比對，相信這輛超跑的車主應該就是嚴禮。

嚴禮的背景來頭不小，他除了是柬埔寨富豪，還是柬國副首相兼農業和農村發展委員會主席嚴財利之子，他的姐姐嚴才玲，還是現任首相洪森的兒媳。據悉嚴禮後來也娶到有錢的泰國正妹，因此他婚後多在泰國生活，才會讓網友們看到他開著超跑，於曼谷街頭趴趴走的模樣。