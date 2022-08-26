韋伯望遠鏡創舉！首度發現太陽系外行星大氣「含二氧化碳」

▲韋伯望遠鏡證明太陽系外行星大氣含二氧化碳。（圖／翻攝自「NASA`s James Webb Space Telescope﻿」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

繼日前NASA公布木星超清晰的「大紅斑」照片後，韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）又有一項重大科學發現啦，它首次檢測出太陽系外行星的大氣層中，有二氧化碳的跡證，讓科學家超興奮。

綜合外媒報導，現今最強的天文探測裝置「韋伯太空望遠鏡」，這次將目標鎖在了太陽系外，竟在距離地球約700光年外的室女座行星「Wasp-39b」上，首度找到了「有二氧化碳」存在的清楚證據。牛津大學物理系助理教授帕門提爾（Vivien Parmentier）表示，「我們想知道在這宇宙裡我們有多獨特，以及挖掘宇宙其他地區是否存在生命的可能性」、「偵測二氧化碳是我們尋找的典型標的之一，這結果顯示出我們的能力，真是讓所有人都非常興奮。」

研究員 Zafar Rustamkulov也興奮的表示，「數據一出現在屏幕上，巨大的二氧化碳特徵就抓住了我的目光，這是一個重要的門檻！」

「Wasp-39b」首次在2011年觀測到，被視為是一顆有生命潛力的星球，其大小約是木星的1.3倍。此次研究小組使用韋伯的近紅外光譜儀（NIRSpec）來觀察「Wasp-39b」，在這顆系外行星大氣的光譜中，介於 4.1 和 4.6 微米之間的一個小山丘上，首次偵測到在太陽系外行星中有存在二氧化碳的證明。