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按一鍵送到家！超商獨家推超狂「無人外送」　可載24份餐點

▲▼7-11搶先推出無人外送計畫。（圖／7-11提供）

▲7-11搶先推出2大無人外送計畫。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

看好未來外送「無人化」趨勢，就有超商搶先於今年下半年串聯外送平台投入「2大無人外送測試計畫」，預計在今年第4季展開測試，未來只要先在外送平台下單，就會有「無人機」將商品送到指定收件地，能夠一次解決偏遠地區外送痛點以及偏遠地區物資補給需求的問題。

7-11加入工研院「AMR無人智慧物流技術」送餐服務行列，這是在地首輛可於室外、室內配送、自動呼叫並搭乘電梯的無人送餐物流車，未來將以高軟7-11軟科門市為中心，搶先於高雄亞灣5G AIoT創新園區部份商辦大樓送餐，只要打開foodomo app一鍵下單，就能將7-11鮮食、CITY CAFE直送辦公室門口，每趟次最多可以同時載送24份餐點，預估最多可節省70%外送員人力成本，有望解決未來少子化、老年化勞動人口短缺議題。

計畫2則是整合7-11、foodomo、康是美、黑貓宅急便，透過中光電智能機器人（CIRC）(簡稱：中光電)最新智能機器人共同開創全新「無人機外送模式」，架構快速且能克服偏遠、購物不便地區困擾的創新外送模式，讓外送資源可以照護在地每個角落。

針對以上「無人機外送模式」，7-11進一步表示，未來也可透過foodomo app完成選購、結帳、理貨、出貨、配送5大外送服務流程，透過指尖即可選購7-11、康是美商品，下單成功後透過黑貓宅急便密集的宅配物流車隊集運物資抵達無人機停機坪，最終由中光電智能機器人將物資安全配達指定收貨據點，全新外送模式將在今年第4季於新竹偏遠地區展開測試，先以服務偏遠及露營區域開始，未來也將結合公益計畫，為偏遠地區導入物資，為購物不便區域創造便利性。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲Uber Eats公開「麥當勞熱門餐點TOP5」。（圖／Uber Eats提供）

外送平台Uber Eats根據近3個月下單記錄公開「最受歡迎的速食品牌」，由麥當勞奪下冠軍，並曝光「熱門套餐TOP5」，冠軍寶座由「雙層牛肉吉事堡套餐」奪下，依序為「勁辣雞腿堡套餐」、「大麥克套餐」、「6塊麥雞塊套餐」及「麥香魚套餐」。

Uber Eats同步公開最愛吃麥當勞的縣市，由「新北板橋區」拿下第1，第2是「新竹東區」，再來依序為「台北大安區」、「桃園中壢區」、「台中西屯區」，主要集中在人口較密集的都會區。

至於點餐時間則以周末訂單量最高，平日周間以周五最多，全日時段以午餐、晚餐、早餐為前3大熱門點購時段，可以發現消費者在辛苦工作1周後就會來份罪惡美式美餐點慰勞自己。另：目前下單「經典那堤+4塊麥克雞塊組合」下殺可享第2件5折爽吃。

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