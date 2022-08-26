面對解放軍演習…學者曝：軍隊很缺人，民進黨應「身先士卒」！

▲「天雷操演」國軍在砲彈上寫上「捍衛主權、守護家園」。（圖／記者陳崑福翻攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

解放軍近月於台灣周圍進行實彈軍演，對於兩岸局勢，政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生認為，「台灣軍隊現在很缺人，民進黨應身先士卒」，可是蔡政府每天都想著選舉，不敢提出恢復2年徵兵制，就是「因為擔心年輕選票流失」。

據香港媒體《中評社》報導，對於台灣目前現況，嚴震生接受採訪時表示，台灣對於目前的局勢不能始終無動於衷，從美國角度來看，美國故意派人來、中國大陸不斷演習，讓兩岸情勢一直升高，就是要看台灣怎麼因應與是否延長兵役，總之「美國要看台灣是否有捍衛自己的決心」。

▲金門國軍。（圖／記者林名揚翻攝）

嚴震生認為，對於解放軍的軍演台灣都沒有反應，那麼「大陸後續只會有更多動作」，若沒準備與陸方對話，最少也該做做樣子。他指出，台灣現在最缺的就是軍人，而「蔡政府每天都想著選舉，不敢提出恢復2年徵兵制，就是因為擔心年輕選票流失。」

對於國軍現況，蔡總統頻繁慰勉軍隊、國防部對於役男健康檢查免疫標準趨嚴以及綠委提出希望國防預算增加等動作都是無用的！應向美國人看齊，嚴震生也舉例「美國甘迺迪家族都去從軍打仗，美國前總統老布希也曾在第二次大戰從軍」，軍隊現在缺的是人，為了要有足夠說服力讓台灣年輕人加入國軍，因此民進黨應「身先士卒」，是否「請民進黨重要政治人物的兒子、孫子等，先投入軍隊自願服役。」

他也分析，其實現在國際社會發生的事情，都有給民進黨可以改變的機會，例如日前發生的殺警案，民進黨卻堅持廢死；核能發電很多國家都在恢復，蔡政府也可藉此考慮繼續使用核能；而現在兩岸情勢嚴峻可以藉此恢復徵兵制，但「政府都不做，有台階卻不下」。