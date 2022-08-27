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政策抄高中生報告？　民進黨譏張善政：錯誤引用、抹黑桃園

▲國民黨桃園市長參選人張善政今（27）日受訪時，針對余正煌出面發表聲明時表示，一些細節透露也好，慢慢地讓這個論文事情變得更明顯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨桃園市長參選人張善政。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨桃園市長參選人張善政日前提出守護埤塘政策，引述內政部資料感嘆桃園埤塘面積縮減逾200萬平方公尺，等於300多個足球場。對此，民進黨27日痛批，此數據根本不是來自內政部報告，而是抄襲某高中生作業，指控張善政「錯誤引用、抹黑桃園。」

張善政說，根據內政部統計，近年桃園埤塘面積縮減逾200萬平方公尺，等於300多個足球場，審計處報告也點名，桃園有300多口埤塘被列為國家重要濕地，其中1／3面積逐漸縮小，甚至不見，要從科技、環境、教育全面守護埤塘，包括「一埤塘、一學校跟一社區」；再以無人空拍機、互聯網等，科技監控埤塘面積變化及水質；最後是希望利用埤塘生態資源，協助在地企業面對碳中和及節能減碳挑戰。

對此，民進黨回嗆，桃園根本沒有少了300個足球場大小的埤塘，反而在桃園市長鄭文燦上任後改造活化近50口埤塘，改建埤塘生態公園已成為亮點政績之一，「張善政引述的資料來自雲林某高中生的報告內容，顯示對桃園埤塘政策，完全不了解，只想唱衰桃園、抹黑桃園。」

「當過行政院長的張善政，政策內容不應該是照搬抄高中生的格局。」民進黨強調，桃園所轄埤塘，仍維持灌溉蓄水正常使用，未有縮減面積情事，並呼籲張善政多多關心桃園，走進埤塘公園與鄉親們聊聊，不要再上網找資料。

另外，桃園市新聞處長詹賀舜也認為，張善政引述埤塘減少200萬平方公尺、300個足球場大的資料，不是內政部官方統計，而是兩個雲林縣高中生的GIS習作推測，市府不怪沒有實地調查的高中生，但是把雲林縣高中生的習作，當作事實來抨擊桃園市政府，公開在張善政臉書，為了批評而失去基本判斷，不僅不了解桃園，更是百分之百的瞎扯。

而張善政則解釋，重點是要捍衛埤塘，能夠保存埤塘的生態歷史跟文化，「我們引用的報告是研究者嘔心瀝血之作」，也是內政部一個公開的比賽認可的報告，所以認為鄭文燦在模糊焦點，重點是埤塘要好好地保護。

▼民進黨痛批張善政政見錯誤引用。（圖／翻攝自臉書）

▲▼民進黨痛批張善政政見錯誤引用。（圖／翻攝自臉書）

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