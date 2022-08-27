離譜！清水公所24人遊武界　領隊導遊竟同時迷路一夜

▲離譜！立榮旅行社帶清水公所24員工遊武界，領隊、導遊都迷路。（圖／網友Yost提供）



記者游瓊華、鄧木卿／台中報導

太離譜！台中市清水區公所26日舉行自強活動，共有24名公所員工參加，前往南投縣武界部落一線天健行，同行的導遊及領隊兼司機，原定中午11點30分集合前往餐廳用餐，但一行人分成三批，到了集合時間，竟只有一批、7人回到集合點，連領隊、導遊都迷路，直到下午4點才找到包括導遊在內的第二批、14人，直到27日上午9時許才傳回最後失聯的5人，意識皆清楚、狀況良好，都是安全狀態。

▲才走第一個站就傳5人失蹤，清水公所自強活動行程表曝光。（圖／民眾提供）



據了解，清水區公所是向一名陳小姐接洽這次的自強活動，陳小姐本身的遊覽車是靠行在立榮旅行社名下。根據陳小姐安排的行程，清水區公所自強活動26日上午8點30分到達武界健行，一行人要走到一線天後，搭乘事先安排的四輪傳動得利卡返回，但到了11點30分時，只有7人出現，領隊、導遊都不見蹤影，一行人發現狀況不對，趕緊通報，到了下午4點，搜救人員才在距離一線天下游3公里處，找到包括導遊在內的14人，但領隊跟其他4名公所員工依舊失聯。

▲台中清水區公所員工旅遊前往武界卻失聯，5名失聯者在27日尋獲 。（圖／民眾提供）



今日一早7時許搜救人員再兵分兩路搜尋失聯的5人，台中市消防人員由在地嚮導陪同，由武界一線天往下游搜尋；南投消防弟兄由信義由下往上游搜尋，上午9點後，先找到失聯的2名員工，另外領隊跟其他2人在更上游處，但因腿部不適故下撤速度較緩慢，搜救人員往上游救援剩餘的3位失聯者。

26日深夜就有一名家屬向《ETtoday東森新媒體》投訴，「公所找來的領隊居然自己迷路？還把大家帶到失蹤？未免太誇張！現在電話打過去都是語音信箱，也無法定位到這些失蹤的人。」