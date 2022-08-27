「客人不見了！」被指承包清水公所員工旅遊　立榮旅行社負責人喊冤

▲台中市清水區公所24名公所員工前往南投縣武界部落健行，但卻傳出有5人失蹤逾20小時。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市清水區公所26日舉行自強活動，前往南投縣武界部落健行，共有24名公所員工參加，但卻傳出有5人失蹤超過20小時，所幸最後5人都平安尋獲。但第一時間傳出，該活動是位在台中的立榮旅行社承接，對此廖姓負責人喊冤，指出該團的導遊及領隊都非立榮所有，這項活動是一名靠行在大榮通運底下的陳姓女導遊承接，整場活動皆與立榮旅行社無關。

廖姓負責人表示，立榮旅行社長期與清水區公所活動，但都以2日遊為主，立榮旗下設有一家遊覽車公司，也就是大榮通運，而陳姓導遊就是靠行在遊覽車公司下，清水區公所員工想自辦武界一日遊活動，找上陳姓導遊安排，但8月26日當天陳姓導遊另有一團客人要出團，就又請另一位紀姓導遊協助，帶清水區公所員工出遊，領隊則是當地的小巴司機兼職。

廖姓負責人表示，26日中午收到陳姓導遊通知「客人不見了！」希望他能協助，他遂趕緊與負責帶團的紀姓導遊聯繫，直到下午4點，出遊的24人中，還有5人沒回集合地，他發現狀況不對，隨即驅車前往南投武界了解狀況，從26日下午一直等到27日上午9點多，現場傳來尋獲5人的好消息才離開。

廖姓負責人強調，該旅行團雖然不是立榮承接，但受陳姓導遊之託，他也前往瞭解情況，並協助家屬回答問題，自己也一夜未眠，所幸最後事件平安落幕，「大家都安全沒事就好！」