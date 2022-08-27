　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「客人不見了！」被指承包清水公所員工旅遊　立榮旅行社負責人喊冤

▲▼台中清水公所武界失聯，搜救畫面曝光。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市清水區公所24名公所員工前往南投縣武界部落健行，但卻傳出有5人失蹤逾20小時。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市清水區公所26日舉行自強活動，前往南投縣武界部落健行，共有24名公所員工參加，但卻傳出有5人失蹤超過20小時，所幸最後5人都平安尋獲。但第一時間傳出，該活動是位在台中的立榮旅行社承接，對此廖姓負責人喊冤，指出該團的導遊及領隊都非立榮所有，這項活動是一名靠行在大榮通運底下的陳姓女導遊承接，整場活動皆與立榮旅行社無關。

廖姓負責人表示，立榮旅行社長期與清水區公所活動，但都以2日遊為主，立榮旗下設有一家遊覽車公司，也就是大榮通運，而陳姓導遊就是靠行在遊覽車公司下，清水區公所員工想自辦武界一日遊活動，找上陳姓導遊安排，但8月26日當天陳姓導遊另有一團客人要出團，就又請另一位紀姓導遊協助，帶清水區公所員工出遊，領隊則是當地的小巴司機兼職。

廖姓負責人表示，26日中午收到陳姓導遊通知「客人不見了！」希望他能協助，他遂趕緊與負責帶團的紀姓導遊聯繫，直到下午4點，出遊的24人中，還有5人沒回集合地，他發現狀況不對，隨即驅車前往南投武界了解狀況，從26日下午一直等到27日上午9點多，現場傳來尋獲5人的好消息才離開。

廖姓負責人強調，該旅行團雖然不是立榮承接，但受陳姓導遊之託，他也前往瞭解情況，並協助家屬回答問題，自己也一夜未眠，所幸最後事件平安落幕，「大家都安全沒事就好！」

►馬卡龍色「泡麵碗」買一送一！不只可愛還超好用

►一穿就有「女團腿」！石墨烯孅塑褲才899元

ET快訊
亞洲50最佳街頭小吃出爐！台灣3國民美食上榜
快訊／雨區擴大！雨彈再炸「12縣市大雨特報」　防雷擊強陣風
今晚變天！猛烈雨彈明開轟「降雨熱區曝」
S2O直擊／辣妹等嘸CL　「反正不能退」還是來了
同淪小三！女星挺古力娜扎「當年沒勇氣」　網傻眼：妳是被抓姦
菲律賓87人渡輪「火燒船」影片曝　父推2孩下海
快訊／長榮芭比Q了！　7貨櫃「凹扁變形」畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

武界一線天驚魂！獨力救回19人　勇村長曝疑點：那裡路徑很明顯

長榮芭比Q了！台北港卸櫃7貨櫃掉落　凹扁變形驚人畫面曝光

桃警擴大臨檢...又見一整排辣腿　「請朋友擦鞋」男跳桌藏毒露餡

「客人不見了！」被指承包清水公所員工旅遊　立榮旅行社負責人喊冤

沒變綠燈就衝「祖孫2人撞飛翻滾多圈」倒地不動　路人嚇壞急報警

生火撐一夜拼命往回走　公所員工：看到直升機真的很高興！

泌尿科名醫爆婚外情！臉埋護理師胸部辯「治療放鬆」　法官打臉

臨時投票去一線天　「領隊險滅頂」清水公所武界一日遊變驚魂記

環球科大建置身心障礙學生肯定自我的平台　成立「陽光藝廊」

遊一線天失聯一整夜！清水公所5人全數尋獲　搜救畫面曝光

台南男揮雙刀衝派出所！　警「換彈匣開13槍」制伏

金馬影后惠英紅精湛演出視障 讓導演想到盲母...秒淚崩

王三郎倉庫凌晨遭砸3傷　邱子玹目擊痛批無王法！

媽教玩水球朝身上猛砸！　2歲娃驚呆抱頭：不要～

鬼門關夜市湧萬人！封5條路　擺攤9小時300攤商澎湃進駐

「法律不足+離譜檢舉」　前員警沉痛談執法無奈

柯爾鴨見飯飯失控暴衝　媽邊擋邊笑：會給你啦！

13槍制伏雙刀男！警現身說明　方仰寧破天荒力挺：記功1次

雙刀砍警中彈畫面曝！台南男「步步進逼」追上街　警狂奔連轟13槍

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

武界一線天驚魂！獨力救回19人　勇村長曝疑點：那裡路徑很明顯

長榮芭比Q了！台北港卸櫃7貨櫃掉落　凹扁變形驚人畫面曝光

桃警擴大臨檢...又見一整排辣腿　「請朋友擦鞋」男跳桌藏毒露餡

「客人不見了！」被指承包清水公所員工旅遊　立榮旅行社負責人喊冤

沒變綠燈就衝「祖孫2人撞飛翻滾多圈」倒地不動　路人嚇壞急報警

生火撐一夜拼命往回走　公所員工：看到直升機真的很高興！

泌尿科名醫爆婚外情！臉埋護理師胸部辯「治療放鬆」　法官打臉

臨時投票去一線天　「領隊險滅頂」清水公所武界一日遊變驚魂記

環球科大建置身心障礙學生肯定自我的平台　成立「陽光藝廊」

遊一線天失聯一整夜！清水公所5人全數尋獲　搜救畫面曝光

葉總思考林凱威使用時機：不能好用一直用

夏立言下午返台直奔防疫旅館　基進黨衝機場圍堵「接機抗議」

她開車1小時到公司　回頭驚見「半裸陌生男子」全程都在後座

批柬埔寨受害者「黑數很大」　蔣萬安競辦嗆：政府別玩數字遊戲！

台南海安餐酒一條街　8／26起展開活動序幕「30店家共同行銷」

聽到開刀抱緊秀秀！阿嬤各發500給2毛孫壓驚當零用錢　她傻：我呢

賽前找餅總道歉　蔡鎮宇跑壘跌倒：有人推我一把

結婚5年沒小孩！她狂被老公嫌生不出　怒找小王一做「懷孕了」

老公月薪3萬多「養活1家五口」　妻驚又懷孕！網挺：全台灣感謝妳

台人「胃食道逆流」盛行率15.7%！避雷菜單曝　高麗菜、洋蔥少碰

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

社會熱門新聞

即／警13槍轟癱雙刀男　方仰寧：記功一次

即／許亞倫、康育豪涉外役監脫逃

溺水高中生找到了！魂斷旗津海　媽哭喊「快救他」等無奇蹟

自強外役監逃犯　鄉民查前科喊扯

即／清水公所員遊賞一線天5失聯全尋獲　意識清楚

嫩妻自爆喜歡被男人玩　綠夫開條件：每天％一次

公布殉職2警捐款專戶挨轟　警方說話了

長榮出事了！台北港卸櫃7貨櫃掉落畫面曝光

即／清水公所員工旅遊5人失聯　警消搜救中

即／找到2人！清水公所員旅仍有3失聯　持續搜救中

清水區公所「武界溯溪」5失蹤！　名單曝光

快訊／台3線阿婆灣「重機翻覆」　騎士跌落谷底

謝忻2.3G裸照外流結案　檢方回應了

清水公所獲救人員下山！曝領隊疑遭「魔神仔」牽引

更多熱門

相關新聞

他撐過一夜拼命往回走：獲救真的很高興

他撐過一夜拼命往回走：獲救真的很高興

台中市清水區公所26日舉行自強活動，共有24名公所員工參加，前往南投縣武界部落一線天健行，但是到了中午集合時間，卻有5人失聯，不過稍早也傳出好消息，失聯的5人均意識清楚被尋獲，第一批2人下山後，第3人林姓司機虛弱需要人攙扶行走，50分鐘後第4人紀姓員工也順利獲救。經過一天一夜的驚魂，2人臉上仍餘悸猶存，紀姓員工也語帶顫抖的說「看到直升機等救援人員，真的很高興」。

臨時去一線天「領隊險滅頂」　一日遊變驚魂記

臨時去一線天「領隊險滅頂」　一日遊變驚魂記

遊一線天失聯！清水公所全數尋獲　搜救畫面曝光

遊一線天失聯！清水公所全數尋獲　搜救畫面曝光

「一直走都到不了」河床生火睡覺　工班談失聯驚魂

「一直走都到不了」河床生火睡覺　工班談失聯驚魂

歷劫歸來吃第1餐！2工班餓1天1夜只喝山泉水

歷劫歸來吃第1餐！2工班餓1天1夜只喝山泉水

關鍵字：

武界一線天清水公所

讀者迴響

熱門新聞

老爸驚見兒女變情侶　網看完秒懂全力挺

一家6口吃了「最後晚餐」全數離奇死亡

男友撞爛賓士！女友下衣失蹤「正面照曝光」

《流星花園》男星暴打懷胎7月妻！跳起來踹全被錄

即／警13槍轟癱雙刀男　方仰寧：記功一次

趙小僑帶女兒回家「婆婆抱到孫哭了」

閃電正中胸部！女大生開學第一天慘送醫

快訊／艾成長眠地曝光「陪伴摯愛王瞳」

蝦皮店到店又要漲　9/1起運費漲價收39元

拾荒3年賺1190萬元　真相打臉了

即／許亞倫、康育豪涉外役監脫逃

3生肖超強轉運！9月起財運一路飆升到年底

溺水高中生找到了！魂斷旗津海　媽哭喊「快救他」等無奇蹟

快訊／S2O「主辦堅決不退票」

參選人擺拍露奶　黃安轉發力挺

更多

最夯影音

更多
台南男揮雙刀衝派出所！　警「換彈匣開13槍」制伏

台南男揮雙刀衝派出所！　警「換彈匣開13槍」制伏
金馬影后惠英紅精湛演出視障 讓導演想到盲母...秒淚崩

金馬影后惠英紅精湛演出視障 讓導演想到盲母...秒淚崩

王三郎倉庫凌晨遭砸3傷　邱子玹目擊痛批無王法！

王三郎倉庫凌晨遭砸3傷　邱子玹目擊痛批無王法！

媽教玩水球朝身上猛砸！　2歲娃驚呆抱頭：不要～

媽教玩水球朝身上猛砸！　2歲娃驚呆抱頭：不要～

鬼門關夜市湧萬人！封5條路　擺攤9小時300攤商澎湃進駐

鬼門關夜市湧萬人！封5條路　擺攤9小時300攤商澎湃進駐

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面