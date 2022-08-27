生火撐一夜拼命往回走　公所員工：看到直升機真的很高興！

▲清水公所失聯5人平安獲救，第3位下山林姓司機虛弱需人攙扶。（圖／記者鄧木卿攝）



記者鄧木卿、蔡怡萍／台中報導

台中市清水區公所26日舉行自強活動，共有24名公所員工參加，前往南投縣武界部落一線天健行，但是到了中午集合時間，卻有5人失聯，不過稍早也傳出好消息，失聯的5人均意識清楚被尋獲，第一批2人下山後，第3人林姓司機虛弱需要人攙扶行走，50分鐘後第4人紀姓員工也順利獲救。經過一天一夜的驚魂，2人臉上仍餘悸猶存，紀姓員工也語帶顫抖的說「看到直升機等救援人員，真的很高興」。

紀先生回憶起一開始，說要去一線天導遊卻領錯路，一直叫他們走濁水溪的下面，把一行24個人都帶偏超過好幾公里遠，今天才被找到這幾個人是跟著導遊走在最前面，而後面女生可能是走到某個地方，過溪不好過、又看快要晚上了就趕快折返，才不至於越走越深而迷途。

▲第4位下山的紀姓員工回憶起驚魂記餘悸猶存。（圖／記者鄧木卿攝）



紀接著說，是簡姓領隊先衝在前，但可能想找往上的路卻也找不到，領隊和顏就與他及柯、林3人分開，3人走到一個清水跟濁水交界處就不敢再動，附近剛好有一個大木材，眼看天色已晚只好決定撿拾木柴枯枝，點火在這裡過夜。

紀先生表示，他們有看到有2台摩托車於是往前尋找，但也無所獲，最後只能在河床邊撿拾木材燒火，同時藉旺盛火光驅離野生動物，撐過了一夜後，早上在他們前方不遠處的顏才回頭來會合，4個人才往武界折返。

經過一天一夜歷劫歸來，紀先生對於有人來搜救表示相當感動，他說他們早上也是想盡辦法往回走就對了，同時抬頭也看到有直升機在找了，再來還有2台越野摩托車，接著還有消防人員，「看到真的很高興」。