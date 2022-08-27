臨時投票去一線天　「領隊險滅頂」清水公所武界一日遊變驚魂記

▲清水公所員旅到武界健行，卻臨時自加行程前往一線天遊玩，竟集體失聯，一日遊變成驚魂記。（圖／民眾提供）



記者游瓊華、鄧木卿／台中報導

台中市清水區公所26日舉行自強活動，共有24名公所員工參加，前往南投縣武界部落健行，但卻傳出有5人失蹤消息，所幸經過台中、南投消防人員及民間救南單位協助，5人皆尋獲且平安。今天上午顏姓、柯姓員工歷劫歸來，有員工私下透露，原本行程當中並沒有一線天，但有同事提議前往一線天，眾人投票後決議臨時加行程，沒想到竟讓一大群人集體失蹤，而領隊為了尋找路線涉溪更差一點滅頂，一日遊變成一日驚魂記！

▲台中市長盧秀燕上午視察完快打站，就火速趕往南投了解狀況，所幸5人都平安獲救。（圖／記者鄧木卿攝）



根據行程表，清水公所員工一行人在上午6點30分出發，8點30分到達武界，到了中午12點30分則到阿滿姨餐廳午餐，下午2點到妮娜巧克力夢想城堡、下午4點前往水里明潭水力發電廠參訪，晚間6點10分在清水一鼎鱻餐廳用晚餐後結束行程，未料在第一站就集體失聯，到了集合時間，僅有第一批7人回到集合點，回來的人發現狀況不對，趕緊通報市府，台中市民政局長吳世瑋獲報後也火速趕往武界了解狀況。

▲台中清水區公所員工旅遊，5人失聯，所幸5人均已被尋獲，先下山的柯、顏2人吃第一餐。（圖／記者鄧木卿攝）



但據了解，原本的行程表中根本沒有一線天行程，但有員工提議前往一線天欣賞美景，眾人經過投票後決議增加行程，沒想到竟然一群人分成三組走散，僅第一組7人準時回到集合點，第二組14人經過4個半小時，到下午4點才被法治村長葉阿良找到，第三組5人在溪谷睡河床度過驚魂夜，人在第三組的簡姓領隊，為了找出路，冒險涉溪差點滅頂，手機、鞋子都被沖走。

台中市長盧秀燕今日結束上午嬰幼兒快打站視察後，立即趕赴南投現場，探視慰問搜救人員及尋獲的失聯人員；她強調，人平安找到最重要，所有人連同當地司機全數平安獲救，感謝大家的集氣祈禱與幫忙。