3萬英呎高空「機師突暈倒」緊急迫降大delay　只賠450元！乘客氣炸

▲英國Jet2航空一架航班在飛行途中機師突然暈倒，緊急改道迫降。（圖／達志影像）

記者張寧倢／編譯

英國廉價航空公司「Jet2.com」近日一架班機從伯明罕（Birmingham）起飛後，有機師在3萬英呎高空中忽然暈倒，突如其來的一陣搖晃，乘客們最初還以為遭遇亂流，最終飛機緊急迫降。不過，航空公司聲稱「醫療緊急情況」無法賠償，只願提供每人15歐元（約新台幣450元）優惠券，許多乘客非常不滿。

根據《每日星報》報導，Jet2一架編號LS1239航班23日從伯明罕機場起飛，預計飛往土耳其安塔利亞（Antalya），途中卻不得不緊急迫降希臘，原因是一名機師在3萬英呎高空中突然暈倒駕駛艙中。一名憤怒的乘客向媒體抱怨，這場事故讓他們的度假被迫延遲8小時，卻只換來每人15歐元的優惠券，其中包含退還的「基本餐費」。

乘客表示，當時所有人都以為飛機遇到亂流，並回到座位上坐好，「我們注意到飛機前端發生一些事情。」乘客們被告知，由於機上發生緊急醫療情況，必須臨時降落希臘，但廣播並沒有解釋細節，「我們以為有人正好在廁所裡碰上亂流，受傷了。」

據報導，空服員後來才告訴乘客是因為有機師「暈倒」，但降落之後飛機停在跑道上1個多小時，救護車才抵達現場，而且「醫療緊急情況」不包含在Jet2的賠償政策之中。乘客補充，「人們都很擔心，因為我們剛剛經歷了顛簸，也不知道發生了什麼。」下了飛機之後情況更混亂，沒有工作人員出面解釋情況，引發許多乘客抱怨。

Jet2發言人聲明，航班臨時改道是「預防措施」，由於一名飛行員身體不適，另一名替代的機組人員已經被載到塞薩洛尼基機場（Thessaloniki Airport），當天晚間即運送乘客至安塔利亞，「我們向所有受到意外延誤影響的人致歉。」

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