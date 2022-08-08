快訊／飛行傘教練宜蘭起飛一度失聯　疑風太大迫降坪林受困中

記者游芳男、黃資真／宜蘭報導

宜蘭今（8）日上午10點半一名劉姓飛行傘教練起飛後，疑似因為風太大偏離航線一度失聯，之後在新北市坪林區某半山腰被發現。據了解，劉男無受傷情形，用手機向友人求救，宜蘭消防局表示，目前已聯絡上劉男並確認其位於坪林區漁光里山區內，並請新北消防局派員協助搜尋中，至於詳細事發原因仍有待進一步釐清。

▲一名飛行傘教練飛行時，疑似因風太大偏離軌道，目前迫降坪林某半山腰處受困中。（示意圖，非本案當事人／ETtoday資料照）

據悉，失蹤的劉姓飛行員教練為台北人，今日與同為宜蘭縣飛行運動飛傘協會的3名成員一起至宜蘭玩飛行傘，4人從北宜公路61公里處起飛，預計降落頭城外澳沙灘。一起在空中飛翔時，其餘3人目測劉男失蹤後，趕緊報警求援。搜救人員一度以為劉男迫降於頭城九股區，派出無人機搜尋山區。

稍早宜蘭消防局說明，現場指揮官回報已於下午3點41分聯絡到失蹤者，位於新北市漁光里山區，劉男意識清楚無受傷，已請新北市政府消防局就近派員協助救援，目前出動1中隊及雪山、坪林2分隊，消防人員11名前往救援。

▲▼搜救人員一度以為劉男迫降於頭城九股區，派出無人機搜索。（圖／記者游芳男翻攝）